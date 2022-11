“Por un mundo sin sufrimiento”: Farkas se comprometió con millonaria donación para vecina de Maipú

Leonardo Farkas se conmovió con la historia de una vecina de Maipú que emocionó a todos en el matinal Contigo en la Mañana.

Resulta que Juan Pablo Queraltó estaba en Maipú, minuto donde Yolanda se acercó a contar su compleja historia, pidiendo ayuda a las cámaras.

“Estoy desesperada. Yo tenía un permiso —hace ocho años— acá en la plaza con mi hijo para vender sopaipillas, y desde que entró este nuevo alcalde (Tomás Vodanovic), la ordenanza municipal me quitó mi patente y no hallo qué hacer y estoy desesperada”, señaló.

Y agregó que “hoy le tengo que dar fideos a mi hijo, no tengo para comprarle su leche, tengo deudas en el banco, me van a quitar a lo mejor mi casa, debo el agua, la luz”.

Farkas y su ayuda

Así, la mujer continuó relatando que “yo he hablado con el alcalde, lo he perseguido. Yo no quiero hablar mal de él, porque yo sé que él está ordenando la comuna, pero a mí la secretaria me ha echado como perro. Yo vivo con mi hijo, soy sola, no tengo marido”.

Y que “la vida de andar mendigando una moneda no es digno para ninguna persona y yo hace tiempo vengo diciendo que estamos pasando necesidad y mi hijo está pasando hambre”.

Una situación que conmovió a Leonardo Farkas quien, a solo horas del video, subió a sus redes sociales una declaración al respecto.

“Díganle a esta madre que trabaja con su hijo con parálisis en la calle para sobrevivir, dónde le deposito 2 millones para ayudar un poco a su situación”, manifestó.

Luego, expresó en su cuenta oficial de Facebook que “rezo a diario por un mundo sin sufrimiento”, declaración que se ganó puros aplausos.

De esta forma, Leonardo Farkas comprometió su colaboración con la vecina de Maipú, dejando claro que estaría pendiente de poder hacer llegar su ayuda.