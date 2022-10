En la mañana de este sábado 29 de octubre, Don Francisco fue entrevistado en Meganoticias Alerta. El emblemático presentador televisivo chileno contó diferentes anécdotas y las relacionó con el presente, como fue el caso cuando se refirió a Bad Bunny, a quien invitó a uno de sus programas cuando todavía no era la estrella mundial que es hoy.

Se trata de una entrevista que le hizo al artista puertorriqueño en el 2018, en su programa en Telemundo, Don Francisco Te Invita. Un recuerdo que surgió luego de una broma que le lanzó el conductor del noticiero, Rodrigo Sepúlveda. “¿Vamos a ir al recital de Bad Bunny hoy día, Mario?“, le comentó el periodista.

Aseguró que fue el primero en llevarlo a la TV

Fue en ese momento, en el que Mario Kreutzberger le pidió al rostro de Mega que le diera un mensaje al autor de Neverita. “Cuando hables con Bad Bunny dile que yo fui el primero que lo llevó a la televisión. Y después me ha costado, nunca he podido volver a hablar con él“, fueron las palabras del otrora conductor de Sábado gigante.

Al respecto, Don Francisco también declaró: “Acuérdate que yo salí en todas partes (con los dedos debajo de los ojos). Y fue muy simpático Bad Bunny, tiene una personalidad muy distinta a la que le conocemos, que es bastante agresiva. No, no. Él estuvo además junto a una monja me acuerdo en ese programa”.

Una oportunidad, en la que también aprovechó de recordar el pasado de Benito Martínez. “Fue muy interesante, porque viene de una modestia absoluta. Él era una de las personas que ayudaba a llevar los paquetes en un supermercado y ahí lo empezaron a escuchar. Imagínate a lo que ha llegado“, expresó.

Don Francisco aún espera contactarse con Bad Bunny

Más adelante, el animador manifestó todavía tener esperanzas de poder reencontrarse con el Conejo Malo. “Pero a lo mejor ahí escucha, ya que está en Chile, me llama por teléfono porque lo he llamado varias veces… Pero después no me contestó. Pero dije: ‘bueno, si no me contestó, es porque no me quiere contestar’“, dijo

“A lo mejor ahora, ya que este programa tiene rating, alguien le dice ‘oye, Bad Bunny, te olvidaste que Don Francisco te llevó por primera vez a la televisión’“, complementó después. Y así, finalmente, entre bromas, hacer una simpática reflexión: “A lo mejor hace un buen saludo para la Teletón, o manda un buen billete”.