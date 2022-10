“Es como un puñetazo a la cara”: La divertida reacción del degustador de Netflix tras probar el piure chileno

La gastronomía chilena es la protagonista de un capítulo de la docuserie de Netflix Somebody Feed Phil, en la que el actor y comediante Phil Rosenthal viaja por el mundo para conocer los platos típicos de distintos lugares. En la sexta temporada de la serie, Phil visitó Chile, donde degustó una de las delicias más controversiales de nuestro país, el piure.

El chef Rodolfo Guzmán del restaurante Boragó le presentó a Phil un piure al natural, recién sacado de su concha. “El piure se ve como un coral enfermo, donde el chef hace un corte y saca el material”, narró Rosenthal. Pero antes de que el chef pudiera advertirle, el degustador se llevó el piure entero a la boca. El animal marino de color rojo oscuro tiene un fuerte sabor a yodo, por lo que hay que saber bien como prepararlo.

“Me lo entregó para mirarlo, para ver qué tan grande es. Y yo lo metí en mi boca, porque soy estúpido”. El degustador se vio bastante sorprendido por el sabor, y no pudo ocultar su expresión de disgusto. “No sabía si me iba a desmayar, vomitar, o desmayarme y después vomitar”, le dijo al chef nacional.

