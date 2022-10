Las interrupciones del esposo de Patricia Maldonado desatan su enojo y el de Catalina Pulido

Una gran molestia le ocasionó a Catalina Pulido y a Patricia Maldonado, la interrupción de Jorge Pino, el marido de esta última. El hombre irrumpió en plena transmisión de Las Indomables para enviarle un mensaje a la “Maldito”, que previamente había anotado en su cuaderno. Y aunque quiso ser sutil, igual se llevó el reto público.

“No entiende todavía. No entiende que salgo a las 18:30 horas de la tarde, entonces me deja mensajes en un cuaderno. Ahora buscar la página donde tengo anotada la pauta va a estar bueno, conchalalora”, alegó la expanelista de Mucho Gusto visiblemente molesta.

Más adelante, Paty realizó una reflexión acerca de su relación amorosa a raíz de esta última interrupción. “Pasará ya que con el tiempo se empieza a terminar la tolerancia, a mí se me ha terminado, te lo digo de verdad. No tiene que ver con el cariño, no, pero hueón“, reclamó.

“De repente sale con unas cosas que te juro que me dan ganas de tirarle la tetera por la cabeza. Hay muchas mujeres como yo, y no se atreven a decirlo“, complementó después la conductora del programa de YouTube.

Cata Pulido también se enojó

Otra que también estaba hecha furia luego de la irrupción de Pino, era Catalina Pulido, quien también le dedicó molesta un mensaje. “Tío Jorge, te lo voy a decir yo y no te lo voy a mandar a decir con nadie. Tenemos un canal con 156 mil suscriptores. Generalmente, tenemos 4 mil conectados aproximadamente. Entonces que usted venga a huear…“.

Finalmente, la actriz le dio unas indicaciones al esposo de Patricia Maldonado. “Si no se está incendiando la casa, si no se está ahogando la Paty Andrea, no sé, algo realmente urgente, yo le recomiendo que usted espere hasta las 8 de la noche“, cerró.