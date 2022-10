Javiera Díaz de Valdés entregó detalles sobre complejos momentos que vivió en su infancia: “Me callaron mucho…”

Durante la noche del sábado, se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, instancia en la que Javiera Díaz de Valdés se la jugó con todo para onvertirse en la mejor anfitriona de la noche.

La actriz fue quien abrió el episodio, siendo la primera en ahondar en ciertos pasajes de su vida, incluyendo su infancia en España.

En concreto, de Valdés reveló que junto a su familia vivieron en Barcelona cuando era pequeña, pero regresaron a Chile a fines de 1989, lo que provocó una serie de consecuencias para su vida y su forma de ser.

“Yo que soy tímida, se me agudizó mucho la timidez porque llegué a un país que incluso en los niños se notaba violento”, explicó.

La ex Verdades Ocultas contó que empezó a tener conflictos para relacionarse con sus compañeros.

“Yo preguntaba cualquier cosa y escuchaba que todos los niños le decían ‘tía’ y en España nadie decía eso y yo decía, ¿pero qué le pasó a la gente? ¿por que es tan pesada? Como que no entendía”, agregó.

“Me pareció todo muy violento, y en general me sigue sucediendo pero uno sabe cómo abstraerse, pero en esa época yo no tenía las herramienta y me callaron mucho”, explicó añadiendo que pudo superar el momento con su incursión en el mundo del modelaje.