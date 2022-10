“Mal día para ser Piqué”: los memes y comentarios que dejó el nuevo videoclip de Shakira

Shakira recientemente estrenó el videoclip de su nuevo hit, Monotonía. Una canción en la que también participa Ozuna, y en la que pareciera dedicarle al menos varias parte de la letra a su expareja, Gerard Piqué. Y es que recordemos, ambos se separaron luego de que el futbolista del Barcelona le fuera infiel a la cantante colombiana.

La canción, que tras su estreno hace 12 años, lleva casi 9 millones de reproducciones, tiene un estilo más bachata que otros temas anteriores. Además, de una letra y escenas que realmente hacen creer que ella la compuso pensando en el defensor del equipo catalán. Un tema que viene después de bullados rumores sobre la colombiana y su ex.

La letra de la canción

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía (Mm, ah)

Yo sabía que esto pasaría

Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Y lo peor es que

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía (Mm, ah)

Yo sabía que esto pasaría (Oh-oh-oh)

De repente ya no eras el mismo (El mismo)

Me dejaste por tu narcisismo (Egoísmo)

Te olvidaste de lo que un día fuimos (Oh-oh, oh-oh)

Eh-eh, hey

Tú distante con tu actitud

Y eso me llenaba de inquietud

Tú no daba’ ni la mitad

Pero sí sé que di más que tú

Estaba corriendo por alguien

Que por mí ni estaba caminando

Este amor no ha muerto

Pero está delirando

Ya de lo que había ya no hay na’

Te lo digo con sinceridad

To’ está frío como en Navidad

Es mejor que esto se acabe ya (Ya, ya)

No me repitas otra vez, que esa ya la vi (Ya la vi)

Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí (Más a mí)

Es un adiós necesario

Lo que un día fue increíble se volvió rutinario

No me saben a nada tus labios

Ahora es todo lo contrario, y lo peor es que

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía (Mm, ah)

Yo sabía que esto pasaría

Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo (Mismo)

Siempre buscando protagonismo

Y te olvidaste de lo que un día fuimos

Eh-eh, hey

Ozuna, ah

Shaki, je

Hi Music Hi Flow

Las reacciones y memes ante el nuevo hit

Cuando Shakira dice “de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo” y uno entra al Instagram de Piqué 🫠 pic.twitter.com/KvbfD53i3s — yeraldin (@lopzpaloma_) October 20, 2022

GRITALO!!! #Shakira que esto debe de ser frase iconica ✨️✨️✨️✨️ mi Shakira JAMÁS decepciona y con esta frase me lo demostró más ❤️ pic.twitter.com/BXor8DLU0W — Karla Vanessa (@KarlaZelaya1703) October 20, 2022

#Shakira sin hablar mal de alguien, sin andar haciendo escándalo ni moviéndo ningún dedo rebajandose de alguna manera, esta haciendo que todo el peso del karma caiga sobre Piqué…. pic.twitter.com/clGu6dh393 — Neith 🐪 (@fac_Neith) October 19, 2022

Creo que todos estamos de acuerdo con que Piqué es el hombre más repudiado internacionalmente en la actualidad #Monotonia #Shakira pic.twitter.com/GYxVSojTwI — ↬ 𝓙𝓮𝓼𝓼♕ (@jesscarolina_13) October 20, 2022

Shakira viendo como a Piqué le va tocar promocionar su nueva canción 🤣 pic.twitter.com/7zhN5oFc1v — KatsCarey (@KatsCarey) October 20, 2022

TU NO DABAS NI LA MITAD PERO SI SÉ QUE DI MAS QUE TÚ #Shakira #Monotonía pic.twitter.com/HeDLW4vvO7 — bessuvia 💜 (@bessuvia) October 20, 2022

Shakira sería la segunda artista en aparecer en la camiseta del Barcelona como parte del acuerdo que tiene el club con Spotify. Un mal día para ser Piqué. pic.twitter.com/ZRhaSdNvDk — Indie 505 (@Indie5051) October 19, 2022

A #Shakira le rompen el corazón 🫀 y se vuelve 100 veces más millonaria, a mi me rompen el 🫀 y me vuelvo pobre por que ni trabajar puedo de estar llorando — Vero (@desasoigo) October 20, 2022

Del video me gusta que @shakira muestra el dolor intenso, el hueco, el vacío en el centro del estómago que se siente, el corazón pisoteado. Pero, es ella misma quien recoge su corazón. Es ella quien decide guardarlo. Es ella, nadie más puede hacerlo. Es una quien se sana. — Karol Solís Menco (@KarolSolisMenco) October 20, 2022

Como parte de su acuerdo con Spotify, Barcelona lucirá el logo de Shakira en su camiseta, por el estreno de 'Monotonía', el nuevo sencillo de Shakira.

El defensor GerardPiqué tendría que usar el logo de su ex-pareja de una canción que habla de él y su infidelidad hacia ella. pic.twitter.com/1mJTTPsC61 — Marco Rey (@MarcoReyPicks) October 19, 2022