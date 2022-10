“Querían robar todo”: Equipo de Hola Chile vivió tenso momento en manifestaciones en la Alameda

Fue una situación de lo más tensa. Un equipo de Hola Chile vivió un complejo momento cuando cubría las manifestaciones por el 18 de octubre en la Alameda.

La periodista Silvana Stock fue quien dio cuenta de un intento de asalto que sufrieron mientras se encontraban frente al GAM.

“Nosotros estábamos a un costado con varios equipos de prensa, no de televisión, sino que gráficos y de medios comunitarios, con los que habíamos conversado, y la verdad, todo súper bien en ese momento”, dijo de entrada.

Y agregó que “en cosa de segundos, Carabineros se va del lugar cuando estábamos ahí, y en menos de un minuto aparece mucha gente de las calles aledañas (…) nosotros nos comenzamos a mover en dirección a La Moneda, pero ellos eran muchos más”.

Hola Chile y el arriesgado momento

Entonces, Eduardo de la Iglesia y Julia Vial siguieron atentos el relato de la reportera, que se mostró muy contrariada.

“Nos agredieron primero con palabras, a decirnos que nos teníamos que ir del sector, que no éramos bienvenidos”, comentó.

Luego, añadió que “nos comenzamos a correr rápidamente y ahí fue cuando un grupo minoritario que se lanzó a nuestro camarógrafo, le querían robar todo, le sacaron los lentes, el jockey, un cable y una batería de la cámara”.

La joven manifestó que “a mí se me lanzó un hombre grande en bicicleta, me quita los audífonos y empieza a intentar sacarme el celular del bolsillo”.

Un grave instante donde fueron salvados por observadores de derechos humanos, quienes estaban en el lugar para garantizar la seguridad de los manifestantes y terminaron increpando a los sujetos, además de recuperar las pertenencias del equipo televisivo.

Incluso, la periodista de Hola Chile dio cuenta de una violenta amenaza que les hicieron antes del casi robo. “Cuando intentábamos salir de ahí, una persona se me acercó y me dijo ‘luca a quien me pegue el primer combo’, estaban haciendo apuestas para ver quién primero nos quitaba las cosas”, cerró ante la atónita mirada de los conductores de La Red.