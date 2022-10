Con fecha lista: Raquel Argandoña y ex Mucho Gusto serían parte del nuevo Me Late

Sergio Rojas lo adelantó en su live Qué te lo Digo: Raquel Argandoña es una de las figuras que en TV+ querían que estuviera en Me Late.

“Entiendo que es la primera persona que querían llevar en primera instancia, pagándole lo que ella quisiera. Daniel (Fuenzalida) siempre ha propiciado mucho lo del trabajo en equipo. Para Daniel, tener a Raquel dentro del programa, le generaba un cierto dolor de guata”, contó.

El periodista explicó que “es una mujer que no se va a ir por menos de cinco millones de pesos, lo que es mucho más de lo que ganamos todos nosotros... Era como ¿por qué tener a una mujer pagándole 5 millones? ¿Mientras que el resto de los panelistas, que nos hemos sacado la cresta, Luchito que hace notas, que hace móviles, etc, ganando mucho menos que ella? ¿Qué la hace acreedora de un sueldo tan importante? Es muy raro. Ya partiendo de ahí, Daniel no quería”.

Sin embargo, ejecutivos de la estación, como Gonzalo Cordero, habrían querido a la Quintrala en sus filas pese a todo esto. Por ello habrían decidido terminar con el equipo liderado por el ex Huevo.

Raquel Argandoña y un ex Mucho Gusto

Así, el medio El Dínamo publicó el lunes no solo que la rubia estaría lista para abordar el nuevo proyecto que reemplazaría a Me Late.

Además, indicaron que a ella se sumaría nada menos que ex Mucho Gusto: José Miguel Viñuela, con quien partirían en pantalla el próximo 1 de noviembre.

Una jugada que sacaría a la mamá de Kel Calderón de su actual trabajo en Zona de Estrellas y que traería de regreso a la TV al ex Mekano.

De esta forma, Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela estarían más que listos para dar vida a la nueva producción que reemplazaría al querido Me Late.