El pasado sábado 15 de octubre se realizó el festival de música Florida Bier en Santiago, donde diversos artistas nacionales, sobre todo del género urbano, se presentaron en el Club Hípico.

En ello, durante la presentación de Pailita, cantante chileno que la está rompiendo tanto en nuestro país como en el extranjero, realizó una acción que involucra al equipo de fútbol Colo Colo, y que se viralizó por redes sociales.

Para nadie es desconocido la afinidad de Pailita con el “Cacique”, y durante su presentación se puso una bandera gigante de Colo Colo, con el cual cantó la canción “No Cooperamos”.

Dicho tema hace hincapié precisamente en que Pailita es “del Colo”, y no “de la Cato”. “Pato feo, acá somos del colo nunca de la cato”, dice la canción.

Además del intérprete de “Na na na”, se presentaron en el Florida Bier Polimá Westcoast, Cris MJ, Arte Elegante, AK 420, Bloque 8, Agrupación Marilyn y Santa Feria.

AGUANTE EL COLO Y EL PAILITA pic.twitter.com/B0nfAzbgLS

— Kathy || OUT OF MY SYSTEM (@PRNCPRKLS) October 16, 2022