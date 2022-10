“Se creen poderosos”: El descargo de Sergio Rojas por el fin de Me Late

Esta semana, la dirección ejecutiva de TV+ eliminó al programa de farándula Me Late después de ocho años de transmisión.

Por la noticia, los integrantes del panel de Me Late no tardaron en reaccionar, como el periodista de espectáculos Sergio Rojas.

Rojas acudió a su cuenta oficial de Instagram. Allí, tiene más de 163 mil seguidores con quienes compartió su descontento en un descargo con el que apuntó a los ejecutivos del canal.

Las duras palabras de Sergio Rojas

Ante la salida del aire de Me Late, Sergio Rojas compartió la siguiente fotografía:

En primer lugar, indicó: “Vamos con todo el ánimo del mundo mundial !!!!!!! Ayer me di un día para meditar jajja pero no funcionó Jajaj hoy estoy más molesto que ayer !!!! Pero bueno… no hay mal que por bien no venga y el sol no se puede tapar con un dedo“.

En esa línea, advirtió que “que quienes hayan tomado la decisión de sacar me late del aire que se hagan cargo porque yo al menos no estoy para cuidarle el traste a nadie!!!!”.

“Si decidieron dejar gente sin trabajo de un día para otro, si decidieron luchar por intereses distintos a los del público, si decidieron dejar fuera del aire al programa líder de la señal en términos de rating que asuman !!!!! Nos vemos a las 21.00 en el QTLD porque Sergio Rojas hay para rato!!!!!! “, sumó en su publicación.

Para finalizar, Sergio Rojas agregó que “de una u otra forma no dejaré a mis amigos porque para eso estamos para apoyarnos más en las malas que en las buenas y como un día dije… es fácil jugar un partido con el estadio lleno pero no saben cuánto me gusta hacerlo cuando las condiciones son adversas!!!! Me dijeron no y con eso queridos ejecutivos y quienes se creen poderosos han cometido el peor error!!!!! No tendré el apellido o linaje que ustedes ostentan pero tengo el poder de la gente que es más fuerte e imbatible que diez mil vendavales !!!!!! Acá vamos 💫”.