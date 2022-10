“No lo esperé”: María Luisa Godoy se emocionó con el apoyo que ha recibido tras el nacimiento de Domingo

María Luisa Godoy volvió a los eventos tras tener a su último bebé, el esperado Domingo. Un regreso que fue en el contexto de una actividad de la Teletón.

La animadora fue parte del lanzamiento de la campaña de reciclaje de botellas junto a Bilz y Pap y el Ministerio del Medio Ambiente, quienes se unen a la cruzada solidaria para lograr reunir a 100.000 familiar reutilizando estos elementos.

Y ahí habló con ADN.cl de su retorno al espectáculo y cómo han sido los primeros días de la maternidad de su última guagüita.

Esto porque el nacimiento de su retoño más pequeño ha generado puras muestras de cariño, luego de que la figura de TVN contara que tenía Síndrome de Down.

María Luisa Godoy y la vida con Domingo

Así, la conductora partió contando que “estoy muy contenta, Domingo ya tiene un mes. Y esta maternidad me ha pillado muy contenta, más madura, ha sido muy bonita la experiencia”.

Y agregó que “estamos contentos porque vamos muy bien, tomando papita como loco. Yo digo ‘chupa más que orilla de playa’, jajajá”.

Además, Mary reparó en el gran apoyo que ha recibido: “Ha sido tan emocionante, no lo esperé. Estoy agradecida de corazón, como me mandan sus historias de vida, me cuentan sus experiencias, me mandan fotos de sus hijos, me dan consejos, me dan datos”.

Incluso, comentó lo que se viene para ella y su bebé. Por ejemplo, el sábado estará en Coquimbo por la gira Teletón, luego en la cruzada misma y después se viene su animación en el Festival de Viña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio ADN (@adnchile)

“Yo siempre he sido partidaria de que hay que ser adaptable y flexible… así que nos moveremos con Domingo donde sea. Pero, por ejemplo, a Coquimbo no lo llevo, no quise subirlo a un avión, me he sacado mucha leche en estos días… alcancé a calcular que son tres papas las que me salto, así que le dejé”, contó.

Finalmente, María Luisa Godoy expresó, respecto a la Quinta y qué pasará con su guagua en esos días, que “tengo una familia muy apañadora, unos hijos muy apañadores, entonces con todos ellos nos movemos donde haya que moverse”.