Jean Philippe Cretton apoya a Pamela Díaz en su desahogo por pensión alimenticia: “Que tu voz se amplifique más”

Pamela Díaz ha vivido días difíciles producto de las pensiones alimenticias que le deben sus dos exesposos. En su participación en Juego Textual, afirmó que ella mantiene sola a sus tres hijos y que actualmente no recibe aportes económicos de Manuel Neira y de Fernando Téllez. Un desahogo de la Fiera, ante el que Jean Philippe Cretton la apoyó.

Incluso, a raíz de esta situación, uno de sus exmaridos, Téllez, está preso. “Él es el papá de la Pascuala. No ve a mi hija hace tres años, y está preso hoy día por no pagar la pensión alimenticia y por otras cosas”, expuso en el programa la conductora del pódcast Hoy es Hoy.

Más adelante, Pamela Díaz subió un video, en el que nuevamente se descargó contra sus exparejas. “Vengo saliendo del Banco Estado, temazo: pensión de alimentos, soy parte del ochenta y tanto por ciento que trabaja y mantiene a sus hijos. Primer finado (exesposo), hace 14 años, que no lo demandaba“, contó.

Y más adelante agregó: “Lo demandé en septiembre del año pasado. Tonta yo. Nada qué decir. Por los derechos de mis hijos, me paga 290 mil pesos por cada niño. Hace cinco meses que no paga“.

Tras ello, se refirió a Fernando Téllez, su segundo exesposo. “Otro finado, no ve a mi hija hace tres años y hace dos años no paga la pensión alimenticia. Hay un vacío tremendo. Yo de verdad, cuando salí con rabia, me dieron ganas de llorar, me dieron ganas de gritar, de todo. Digo ‘hueón qué injusto’“, se desahogó la Fiera.

El apoyo de su pololo

Posteriormente, entre los comentarios del video, apareció Jean Philippe Cretton, quien manifestó su total apoyo a su pareja.

“Que tu voz se amplifique más y más para al fin poder cambiar un sistema arcaico, burocrático y anquilosado que solo humilla una y otra vez a madres e hijos que exigen lo mínimo para que haya algo de justicia, ante el abandono e indiferencia. Te amo“, escribió el conductor de Podemos Hablar.