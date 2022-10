Dwayne Johnson no descarta un futuro en la política y asegura que “la idea de ser presidente es atractiva”

Dwayne Johnson sorprendió con sus declaraciones en las que asegura que ha pensado en la posibilidad de ser presidente y entrar al mundo político en un futuro.

El popular actor ha estado en la palestra durante las últimas semanas debido a su próximo estreno, Black Adam. Bajo este contexto ha asistido a una serie de programas y participado de diferentes entrevistas.

Así, en una conversación con CNN Tonight, señaló que está “impresionado” por la cantidad de peticiones que le llegan por parte de la gente para que comience una carrera política. En rigor, buscando el puesto presidencial en la Casa Blanca.

“Lo he considerado seriamente”

Frente a este escenario, se le consultó al actor si ha pensado en esto de manera seria, y si efectivamente puede considerarlo como una alternativa concreta para su futuro.

“Lo he considerado seriamente. Hay que hacerlo“, aseguró Johnson. “Cuando empiezas a mirar algunas de estas encuestas, y que estos números se acercan al 46%, el 50% del país votaría por mí si me postulara… me sentí realmente conmovido por ello”.

Un factor a tener en cuenta, relacionado a las cifras que apunta ‘La Roca’, es que una encuesta del 2021 apuntaba a que a un 58% de los estadounidenses les hubiera gustado ver a Dwayne como próximo mandatario de los Estados Unidos.

En lo que respecta a una mirada política del actor, en ocasiones previas él mismo se ha descrito como un “independiente” y “centrista”. También ha reconocido públicamente que ha votado por candidatos de ambos partidos.

Además, en el 2020 apoyó la candidatura del actual Presidente Joe Biden, mencionando que era “posiblemente, la elección más crítica que nuestro país ha registrado en décadas”.

Aún no es momento de la política

Si bien Dwayne Johnson reconoce que le emociona la idea de asumir el desafío y eventualmente postularse a presidente de EE. UU., asegura que todavía no es tiempo.

“Realmente tengo los pies en la tierra y me siento honrado por el interés de ambas partes. Pero el trabajo número uno, y mi título número uno, que amo ahora mismo, es el de papá“, puntualizó.

Hay que recordar que la estrella de Hollywood y exluchador profesional es padre de tres hijos: Jasmine Lia, de 6 años, y Tiana Gia, de 4, con su esposa Lauren Hashian; y Simone Alexandra, de 21, de un matrimonio anterior.

Por el momento, ‘La Roca’ pretende seguir enfocado en su carrera como actor, sobre todo ahora que asume un nuevo desafío con Warner Bros para el universo DC. Y en el plano personal, tiene como prioridad su labor como padre y la vida en familia.

Así que por ahora habrá que espera a ver si más adelante veremos al protagonista de tantos éxitos cinematográficos dedicarse a la política. Y, por qué no, en los puestos más altos.