En la noche del lunes 10 de octubre, Gisella Gallardo realizó potente un desahogo luego de que otra vez la involucraran en un rumor de farándula. Si ya se encontraba agotada por todo lo relacionado con Mauricio Pinilla, su exesposo, ahora en esta ocasión, el cahuín tenía que ver con ella y un supuesto nuevo romance.

“El día jueves me llegó la información que un programa tenía en pauta ‘el nuevo romance de Gisella’. Como es sabido, mi familia no lo está pasando bien en el último tiempo y para evitar un nuevo escándalo, en mi caso de una mentira, le pedí a mi abogada que llamara al editor del programa para desmentir la información”, contó la influencer.

Más adelante, manifestó que está totalmente soltera. “Porque estoy sola. Solo preocupada de mis niños y de aprovechar lo que más puedo de mi padre. No tengo ganas ni tiempo para nada más. Ese día el programa no emitió el capítulo, pero me enteré de que hoy saldrá al aire”, declaró.

Tras ello, explicó su verdad relación con el hombre con que la vinculan. “Vuelvo a dejar en claro que no estoy en ninguna relación con nadie. Y nunca estuve con la persona que me quieren involucrar. Él es hijo de unos muy buenos amigos de mis, por lo cual lo conozco desde que tengo 8 años aproximadamente. Y no lo veo desde antes de estar casada, unos 15 años”, afirmó.

Luego, Gisella agregó: “Mi prioridad son y serán siempre mis hijos. No tengo mente para otra cosa ahora. Y por un buen tiempo quiero estar sola“.

“Solo pido respeto por mi familia”

Posteriormente, aseguró que nunca fue contactada. “La persona que lanzó la información en el programa no me llamó para chequearlo. Me enteré porque ese día me llamó mi amigo para avisarme que su amigo, el cual trabaja en el programa, lo, había llamado para advertirle que hablarían de este tema, pero que él había desmentido la información“, escribió.

Después, la modelo expuso que la parte del programa sobre ella fue grabada. “Vi que finalmente el programa no salió al aire, pero vi en el Instagram que una panelista subió una foto de ese día. Hoy una amiga me llamó para avisar que esta panelista estaba con la misma ropa en el capítulo de hoy, por lo cual, me decidí a desmentir a este programa”, reflexionó.

Finalmente, Gisella Gallardo solicitó que la dejen en paz junto a sus hijos y su papá. “Solo pido respeto por mi familia y este delicado momento por el que estamos pasando“, cerró.