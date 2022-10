“He recibido llamados y mensajes”: Karla Constant saca la voz tras su salida de “Mucho Gusto”

El viernes 30 de septiembre, Karla Constant dejó Mucho Gusto. Tras varios meses en el matinal de Mega, la exconductora de programas como Secreto a voces y Doble Tentación, se encuentra actualmente a la espera de lo que vendrá para ella en su futuro como comunicadora, luego de que su lugar fuera ocupado por Karen Doggenweiler en las mañanas.

En esa oportunidad, entre medio de la emoción, le dedicó unas emotivas palabras a sus compañeros en Mucho Gusto. “De esta estadía, que fue más larga de lo pensada… Me llevo mucho cariño, llevo mucho amor, mucho compañerismo. Una familia maravillosa. Gracias por estos meses. Gracias por el tiempo, por la entrega” expresó.

Y luego, la ahora exanimadora del matinal, manifestó que siempre estará disponible. “Y bueno, que sea un hasta siempre. Cuando me necesiten, aquí estaré. Les deseo lo mejor, desde lo que comienza el lunes en adelante. Saben que a todos los quiero mucho. Muchas gracias“, cerró en esa oportunidad.

Rompió el silencio tras su salida

Más de una semana después, Karla Constant habló sobre su presente, tras dejar Mucho Gusto, con la gente de Me Late. “Hay en carpeta proyectos… Estoy feliz, tranquila. Yo creo que la satisfacción de haber hecho la pega super bien, pero además con muy buena acogida. La gente muy cariñosa“, afirmó.

“He recibido llamados y mensajes de gente que hace tiempo no veía o no escuchaba. Es reconfortante“, complementó después.

Y tras ello, Karla se refirió a los dichos de José Miguel Viñuela, quien previamente señaló que ella “ha estado ahí cada vez que el canal la ha necesitado y se merece que le hagan más cariño todavía“. Incluso Viñuela aseguró que Karla Constant “se merece que la hubieran destacado más en todo lo que hizo en este tiempo“.

Unas declaraciones que la ahora exconductora del matinal de Mega respondió. “Que amigos o compañeros, en este caso el José, con quien sigo trabajando y con quien mantengo una amistad, dedique tiempo y palabras… en el fondo ese es un regalo demasiado grande de la vida”, dijo.

Finalmente, Karla hizo una reflexión sobre su momento actual. “Estoy feliz y muy contenta y espero que todos los proyectos se vayan materializando“, concluyó.