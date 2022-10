El director de Bizarro, Alfredo Alonso, se refirió a los reproches que recibió la empresa tras la peligrosa y caótica primera jornada de conciertos del reguetonero Daddy Yankee en el Estadio Nacional.

Recordemos que, en la primera jornada del día 27 de septiembre, numerosas turbas de fanáticos se abrieron paso en las entradas e ingresaron sin ticket al recital, lo que provocó desórdenes, peleas, avalanchas y el pánico de decenas de asistentes que prefirieron quedarse sin ver a su ídolo ante el riesgo.

En conversación con Culto, Alonso abordó estas críticas y relató que ese día “se metieron más de ocho mil personas, rompieron rejas, botaron muros, les pegaron a validadores, a la gente de la producción, entraron con cuchillos, entró una persona armada. A una guardia le volaron dos dientes de un golpe”.

Ante los reproches que las autoridades hicieron donde acusaron una incapacidad de la productora y por exponer a riesgos graves a los asistentes, Alfredo Alonso respondió asegurando que un día antes de la presentación del evento dieron aviso sobre posibles disturbios.

“Más que una negligencia…”

“Mandamos una carta dirigida a las personas que tienen que ir dirigida, donde advertimos lo que podía suceder, donde explicamos punto por punto nuestros miedos, nuestros temores de lo que podía llegar a pasar, las cosas que sentíamos que estaban pasando, los grupos de WhatsApp que se estaban organizando para entrar a la fuerza”, aseguró.

Asimismo, detalló que Bizarro les explicó que “es un concierto que vendió 180.000 entradas, pero quedaron afuera 1,2 millones de personas en la fila virtual de Puntoticket, que iba a haber mucha gente haciendo reventas, iba a haber mucha gente estafada, que necesitábamos la dotación de policía que se necesita para un clásico del fútbol, que son dotaciones de no menos de 800 personas”.

Alonso explicó que la carta la enviaron un día antes porque “tampoco es que se empiecen a organizar un mes antes (las turbas). Pedimos por favor que se les diera atención a estas cosas, ofreciendo toda nuestra ayuda. Y aun así, se mandó una dotación baja”, expuso.

“Más que una negligencia, yo no quiero usar la palabra negligencia. Yo creo que no se le tomó el peso ni a lo que estaba pasando, ni a la advertencia que nosotros habíamos hecho (…) Lo que más duele es que después de eso no se haya hecho la autocrítica de decir ‘esto no se dimensionó según lo que era'”, reflexionó el director.

En tanto, confirmó que Bizarro “vamos a tener que hacer muchas devoluciones, reembolsar mucha plata, pagar todos los gastos de destrucción del estadio”, cerró.