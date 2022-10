Intérprete de "El Cachal de la trompeta" desclasificó "golpe de traición" por parte Don Francisco: "Fue una mentira increíble..."

El icónico programa Sábado Gigante, liderado por Don Francisco, contó con diversos personajes que se convirtieron en parte fundamental del espectáculo, siendo el famoso Chacal de la Trompeta, uno de los más aplaudidos.

Detrás del particular traje y labor, el músico Leonardo Núñez le daba vida al personaje que se encargaba de juzgar el desempeño de los concursantes, que daban todo por interpretar de la mejor manera alguna canción.

En entrevista con Página 7, Núñez habló sobre su paso por el show, y enfatizó en su relación con Mario Kreutzberger.

“Nació ( la idea) de un programa inglés, ya que a Don Francisco le decían ‘el guatón copión’, donde participaban aficionados, y ahí había una persona de dos metros con un gong, y cuando el tipo cantaba mal, el tipo tocaba el gong y lo eliminaba”, comenzó diciendo según el medio citado.

El conflicto por el nombre del ‘Chacal de la trompeta’

En este contexto, el intérprete desclasificó detalles sobre un conflicto legal que enfrentó con el histórico animador tras el término de Sábado Gigante, aseverando que “él intentó quitarme la marca, y yo soy el dueño del ‘Chacal de la trompeta’”.

“No es algo tanto laboral, sino de orgullo de ser el dueño de todo, porque Mandolino, Pepe Yeruba y ‘La cuatro dientes’, son marcas pertenecientes al consorcio que tiene él”, replicó.

Junto con lo anterior, Núñez se refirió a un desaire que vivió mientras era parte del programa.

“Cuando Sábado Gigante hizo su último programa, dijeron ‘vamos a mostrar el rostro del Chacal’, y con mucho dolor pude presenciar que pusieron un actor que ni tocaba la trompeta para decir que él era el personaje”, explicó.

“Como el tipo era muy joven, dijo que lo heredó de su padre, fue una mentira increíble. Él era el dueño del sí y del no, y tenía un equipo de 4 personas (con las que mandaba), y nosotros éramos números, el que sumaba, lo mantenía, y el que restaba lo sacaba”, señaló.

“Fue un golpe de traición”

Continuando con la historia el músico entregó detalles de cómo fue su término con proyecto.

“A mí me dijeron que no iba a trabajar más como Chacal porque era muy caro llevarme a Estados Unidos todos los meses, y yo estuve 24 años viajando, viviendo 15 días en Miami y 15 en Chile”, agregó.

“Y de repente, Canal 13 terminó el contrato con Sábado Gigante, los sacaron los caballeros que llegaron junto a los Luksic, preguntaron cuánto valía el programa y lo que daba, y al dar números en contra, estos compadres como ven solo las cifras nos sacaron”, siguió contando.

“Como tenía un sueldo con un sistema de canje, me pagaba Canal 13 y se lo descontaban a Don Francisco, y cuando el canal no me pagó más, Don Francisco no apechugó más por mí, dijo que me quedara, pero que viajara a Estados Unidos con costo mío” explicó el músico.

“Siempre trabaja bien con el bolsillo ajeno, él moviliza la cosa, pero es así, ya está hecho. Fue un golpe de traición muy feo”, declaró.

Para terminar, Leonardo Núñez cerró su revelación explicando que “ese tema está zanjado, yo no hablo más con él ni acepto algo de él, nada. Están intentando anular la marca (en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial), que no la utilice ni él ni yo, quieren hacer desaparecer el Chacal”.

“A mí me preguntan ‘¿qué tal es Don Francisco?’, y yo les digo ‘Don Francisco es un buen animador, tremendamente inteligente, muy comercial, pero Mario Kreutzberger es un tipo negativo, porque él se sentía sobrepasado con el Chacal, la popularidad del Chacal lo sobrepasaba, y eso a él no le gustaba mucho’”, sentenció.