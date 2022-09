Con banda presidencial: El llamativo debut de Alejandro Guillier en Mentiras Verdaderas

Debutó en Mentiras Verdaderas en el gran regreso de La Red a la pantalla. Y Alejandro Guillier lo hizo con todo.

Es que el periodista llegó a hacerse cargo del estelar que dejó Eduardo Fuentes tras emigrar en medio de la crisis a TVN.

Una huelga que duró tres meses y que dejó a varios trabajadores fuera de la estación privada ubicada en Quilín.

Por eso, la editorial del ahora conductor del programa de conversación fue bastante emotiva, y tuvo un particular detalle.

Alejandro Guiller y su estreno en La Red

Así, el exsenador apareció bajo las luces con una banda presidencial indicando de entrada “muy buenas noches, chilenos y chilenas, en esta jornada intensa, quiero hablarles a todos ustedes sobre nuestro futuro”.

Y agregó que “el país está enfrentando un desafío inédito en su historia, y tiene que terminar bien, con una nueva Constitución, pero también con una nueva convivencia”.

Luego, señaló que “yo les prometo… que me voy a dedicar al periodismo… Entonces quiero despedirme de la actividad, pero con un simbolismo a la bandera, no crean que me creí el cuento”, quitándose el llamativo accesorio tricolor.

“Quiero invitarlos a mi nueva etapa. Estoy aquí en La Red, este canal que ha defendido los derechos de todos y todas para participar activamente en la lucha de las ideas”, añadió.

Finalmente, Alejandro Guillier envió fuerza a los trabajadores desvinculados y manifestó que “este es un espacio privilegiado dentro de nuestra programación, para que usted esté bien informado”.