Hijo de Pamela Díaz la sorprende en un video con comentario sin filtro

Este fin de semana, Pamela Díaz asistió como invitada a La Divina Comida, el popular programa que es emitido por las pantallas de Chilevisión.

Allí, conversó de todo, revelando nuevamente su costado más personal. De esa manera, habló también de su rol como mamá.

Sobre esto, la polola de Jean Philippe Cretton partió diciendo: “No es que me guste ser mamá, ni siquiera eso me gusta hacer. No tengo paciencia y los niños están criados a mi forma de ser, no sé si será a la buena o la mala, eso sabrán el día de mañana los niños, pero creo que tengo cabros sanos”.

Además, le confesó a Yamila Reyna que no tenía ninguna culpa con su rol de mamá. Esto sorprendió al resto de los invitados del programa.

El comentario sin filtro del hijo de Pamela Díaz

En horas recientes, una publicación en su cuenta de Instagram junto a su hijo sorprendió a los seguidores de Pamela Díaz. Esto, de la mano del programa de Chilevisión donde precisamente habló de la complicidad que tiene con sus pequeños.

La Fiera suele compartir registros con ellos, y en esta oportunidad no fue diferente. En sus historias, Pamela Díaz subió un video donde figuró su hijo, Mateo Neira, quien la sorprendió con un comentario sin filtros.

Si bien el adolescente no se ve en el video, si se escucha su respuesta a este comentario de ella: “Si yo no los hubiera tenido a ustedes, yo estaría viviendo en un hotel, viajando una vez al mes”.

Fue allí cuando Mateo le contestó: “Nadie te mandó a tenernos”. Pamela Díaz le dijo a su hijo: “Bueno, pero los tuve”, y él respondió: “Bueno, mala cuea. Es lo que te tocó”.