¡Swifties en llamas! Taylor Swift podría liderar el show del Super Bowl 2023

Los fanáticos de Taylor Swift están expectantes con la noticia de que la cantante de 32 años podría pisar el escenario del halftime del Super Bowl de 2023.

Cabe destacar, que el show de febrero de 2022 estuvo bajo el alero de Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, y la unica mujer, Mary J. Blige; mientras que en 2020 Shakira y JLo encendieron al público con flamante presentación.

Bajo este contexto, la NFL confirmó que la organización terminó su asociación con Pepsi para el show, y que ahora cuenta con Apple Music como su nuevo patrocinador.

La cantante nunca ha sido líder en el escenario del Super Bowl debido a que es rostro de Coca-Cola, competencia directa de Pepsi, sin embargo, ahora, con el cambio de patrocinador, las posibilidades están abiertas.

Si bien, ni Taylor ni la NFL se han pronunciado al respecto, los fanáticos ya están mostrando su entusiasmo por su teoría en redes.

“Eso es 100% una pista del show de medio tiempo del Super Bowl de Taylor Swift. Publicado a la medianoche. En la fuente Midnights. NOS VEMOS EN FEBRERO” escribió una fan según consignó eonline, haciendo referencia a una coincidencia, entre el álbum de la artista, llamado Midnights (medianoche) y la hora de publicación de la noticia por parte de la NFL y Apple Music.

“La NFL y Apple Music publicaron esos tuits a las 12 a. m. Eso no es una coincidencia” dijo otro según la fuente citada.

Sin embargo, producto de la rápida especulación de la noticia, TMZ dice haber contactado a personas cercanas a Taylor Swift, explicando que “hemos hablado con fuentes con conocimiento directo que nos dicen que Taylor NO actuará en el Super Bowl LVII en Arizona”.

Una noticia que sin duda puede cambiar, pero de la que aún no se tiene confirmación.

See you in February. #SBLVII pic.twitter.com/XhaaYnvuk0

— Apple Music (@AppleMusic) September 23, 2022