“Mi corazón me habló”: Karen Doggenweiler se despidió de TVN en medio de delicado momento familiar

Karen Doggenweiler apareció en pantalla a eso de las nueve de la mañana para decir adiós a más de tres décadas en TVN.

La conductora animó su último Buen Finde junto a Gino Costa y Mauricio Pinilla, quien se quebró en pantalla al decirle adiós.

Un instante emotivo que la rubia también compartió y donde solo tuvo palabras de agradecimiento para la señal.

“Muchas gracias a la gente que nos ha acompañado. Gracias por dejarnos entrar a su hogar. Ha sido un honor acompañarlos todos estos años”, partió diciendo muy conmovida.

Karen Doggenweiler y sus palabras

Junto a esto, la esposa de ME-O manifestó sobre su decisión que “mi corazón me habló. Creo que cuando quiere un cambio es porque lo necesita. Y era el momento de hacerlo”.

Luego, indicó que “agradezco que me entiendan, que me quieran. Me voy contenta, tranquila. Estoy agradecida de que TVN me diera la oportunidad de despedirme en cámara y agradecer todos estos años”.

Incluso, envió un especial mensaje: “un segundito de agradecerle todo su cariño, especialmente para mi hermana que está luchando con todo”.

Esto debido a que, según información de ADN.cl, la familiar de la conductora estaría pasando por un complejo estado de salud.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Karen Doggenweiler L. (@karendtv)

De esta forma, Karen Doggenweiler se despidió en pantalla del canal de todos, en días donde se rumorea que llegaría a hacerse cargo del Mucho Gusto en Mega. ¿Qué tal?