El pasado viernes 23 de septiembre, una nueva emisión de Podemos Hablar (PH) tuvo lugar en horario estelar por las pantallas de Chilevisión, con la conducción de Jean Philippe Cretton.

Allí, estuvo invitada la actriz nacional Elisa Zulueta, quien habló de todo un poco, incluyendo un violento asalto del que fue víctima en plena calle.

La actriz estuvo presente en el estudio de PH junto a los animadores Julián Elfenbein y Karen Doggenweiler, así como el doctor Héctor Valdés, conocido como el cirujano de los famosos.

En el programa, analizaban la creciente delincuencia en Chile. Fue allí cuando Elisa Zulueta reveló detalles del asalto que sufrió a fin de año, en el 2021.

El brutal robo a Elisa Zulueta

En PH, se llevaba a cabo la sección Punto de Encuentro. Allí, Elisa Zulueta dio detalles del asalto partiendo: “A mí me pasó algo heavy, es algo que no he contado nunca. El 31 de diciembre estaba yendo a grabar al canal, yo no manejo, iba caminando a la micro, temprano, y me pegaron en a la calle”.

“Esto fue el año pasado. Me pegaron en la calle, se sobrepasaron conmigo, no grave, pero muy fuerte“, agregó, dejando a los otros invitados más que sorprendidos.

También, reveló: “Me dieron en la cabeza, terminé con contusiones. Me pegaron muy fuerte, sentí como ladrillazos en la cabeza, me tiró al suelo y ahí dije ‘cagué, a dónde va a llegar esto’. Pero alguien me estaba cuidando desde arriba, porque me salvé“.

Para finalizar, agregó en pleno programa: “Estaba bloqueada, llegué al canal y ahí me di cuenta de lo heavy que me pasó. Ahora lo cuento porque esto está ocurriendo, porque esto a un hombre que va caminando por la calle no le pasa. A mí me pasó por ser mujer, me vio débil, y se dio la libertad de hacer lo que me hizo, que fue brutal, y esto sigue ocurriendo”.