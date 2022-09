Rodrigo Herrera: “El Team Patriota está a punto de convertirse en el brazo armado del Partido Republicano y la ultraderecha”

En la Parada Militar de pasado 19 de septiembre, se escucharon algunas pifias e insultos que un grupo pequeño de personas profirieron contra el Presidente Gabriel Boric. Previamente, Francisco “Pancho Malo” Muñoz, había convocado a su “Team Patriota” para ir a abuchear al mandatario nacional.

Por ello, rápidamente, el exlíder de la Garra Blanca fue considerado como uno de los orquestadores de las pifias e insultos que se emitieron en un momento del tradicional acto contra el Presidente Boric. Un hecho al se refirió Rodrigo Herrera en el matinal de La Voz de los que Sobran.

En la ocasión, el periodista deportivo comentó que quienes hoy acompañan a Pancho Malo, son los mismos que estaban con él en la barra brava de Colo Colo. “Uno ve, por ejemplo, a las personas que forman parte de ese grupo, y yo te diría que son las mismas. Son gente que están escindidas de estos grupos, que están radicalizadas por este discurso“, afirmó.

“Seguramente motivadas también por el dinero, porque Pancho Malo, de manera sistemática, durante su historia, durante su vida… Él se mueve por plata“, añadió y aseguró después. Para luego, Herrera profundizar en esta crítica hacia el actual dirigente del “Team Patriota”.

“Cuando era miembro y líder de la Garra Blanca, él extorsionaba garantizando seguridad en los estadios versus plata. ‘¿Quieren que no quede ninguna embarrada? Perfecto, plata’, y así él mantenía la tranquilidad. Tenía a sus soldados. A los cuales sigue utilizando“, dijo.

Vinculó a Pancho Malo con el Partido Republicano

Posteriormente, Herrera aseguró que está todo orquestado y no solo por el exbarrista. “Pero más allá de ese factor. Porque yo encuentro también que es muy latero que un día feriado, 10 de la mañana, llegar a hacer barullo a un lugar donde ni siquiera habían sido invitados. Yo creo que esto forma parte de una maniobra orquestada, que no es responsabilidad solo de Pancho Malo”, declaró.

Luego, el experiodista de Mega, añadió: “Es increíble ver, por ejemplo, cómo muchas veces gente de la ultraderecha va repitiendo tweets como si fueran parte de una minuta“.

Más adelante, cuestionó a quienes dicen no estar con él. “Cómo esa misma gente que genera una división públicamente, que dicen: ‘Nosotros con Pancho Malo no tenemos nada que ver’, le dan sustento político, le dan financiamiento y son tolerantes de todas las acciones que él cometa. Muchas veces violentas. No hay una critica de este sector”, afirmó.

Finalmente, Rodrigo Herrera aseguró que hay o habrá un fuerte y violento vínculo entre el Partido Republicano y Pancho Malo. “Por lo tanto, hoy día, hay que decir, que este Team Patriota está a punto de convertirse, si es que ya no lo ha hecho, en el brazo armado del Partido Republicano y la ultraderecha“, concluyó.