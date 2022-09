Ruperto y su regreso a la Quinta Vergara: “Volvería ir al Festival de Viña con una condición”

A mediados de la década de los 2000, Cristian Henríquez alcanzó la fama como Ruperto en Morandé con Compañía. El humorista y también circense chileno, se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos del antiguo programa de Mega. Un éxito que lo llevó a presentarse en el Festival de Viña del Mar, donde triunfó.

Tan bien le fue a este humorista, que tras lograr más 75 puntos de rating en su performance en el escenario sobre la Quinta Vergara, siguió sumando a más personajes entrañables. Así llegaron Rupertina y el Gitano Melolailo, además de sus imitaciones a famosos como Américo, Kike Morandé, Michael Jackson, Luis Miguel, entre otros.

Volvería ir a Viña, pero con una condición

Por lo tanto, no es de extrañar, que tras invitado a Síganme los buenos, una de las preguntas más esperadas de la noche, fue sobre un posible regreso al Festival de Viña del Mar. Y es que para muchos, Julio César Rodríguez incluido, es sabido que es común que varios artistas tengan una nueva oportunidad sobre la Quinta Vergara.

Y la respuesta del hombre detrás de Ruperto, sorprendió al propio conductor del programa. Esto tras ser consultado si aceptaría una invitación para ser parte del Festival de Viña. “Sí, iría, pero con una condición… Que en la animación esté Julio César Rodríguez. Si Julio César Rodríguez está en la animación, yo voy a Viña. ¿Cómo está esa?“, dijo el humorista.

“¿Haríamos buena dupla, no?“, complementó después. Y luego, el periodista le contestó tras ser aludido. “A lo mejor yo no estoy en la animación del día, pero le puedo animar a usted“, replicó JC Rodríguez. Tras ello, Christian Henríquez insistió. “No es malo. Vamos a ir, dupla Julio César Rodríguez y Ruperto, vamos a Viña“, afirmó.

“Sí pos, llegamos los dos curados“, remató finalmente el conductor de Síganme los buenos.