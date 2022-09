"Mi vecino es entero sapo el hijo de la m...": La reacción de Pablo Chill-E en redes sociales tras quedar en libertad

Este miércoles fue formalizado el cantante urbano chileno Pablo Chill-E, luego de que fuera acusado de amenazar con arma de fuego a un vecino en Calera de Tango, por lo cual quedó en libertad y con la prohibición de acercarse a la otra persona.

El cantante, que atraviesa un buen momento en el panorama musical, negó haber empleado algún arma para realizar amenazas, detallando que el vecino en cuestión buscaba agredir a su perro. “Nunca hubo arma de fuego“, afirmó en conversación con T13.

“Él iba a venir con así un peñasco, yo quería defender a mi perro porque siempre se me escapa y siempre había problemas con que se agarraban los perros y eso fue lo que pasó, pero esta vez el hueón vino con una piedra y con esa piedra lo hubiera matado a mi perro“, agregó.

“Yo me puse encima y después le dije que le iba a pegar y como yo soy famoso, él dijo que yo salí con una pistola y que lo había amenazado de muerte, pero todo eso es mentira”, afirmó el cantante.

Asimismo, Pablo Chill-E manifestó que “yo siempre he cuidado a mi perro, y no se me escapó a mí, se le escapó a mi amigo y fue sin querer porque justo íbamos saliendo, antes ya se había escapado y por eso había problemas“.

“Mi vecino es entero sapo el hijo de la mar…”

Asimismo, y tras quedar en libertad, el artista urbano se volcó a sus redes sociales, donde detalló que ya estaba en su hogar, dejándole un mensaje a su vecino.

“Ya estoy bien, en mi casita, pero mi vecino es entero sapo el hijo de la marac…”, expresó.