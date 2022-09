“Enloqueció Disney”: Trailer del live-action de La Sirenita desató críticas racistas por protagonista

La Sirenita presentó el primer trailer de su esperada versión live-action. Y las críticas hacia Disney no se hicieron esperar.

Es que la versión de la clásica historia de la sirena que se enamora del príncipe Eric no gustó del todo a algunos fans.

Esto por la elección de la protagonista que representará a la bella Ariel, rol que recayó en la cantante Halle Baley.

De hecho, en el primer adelanto de la nueva entrega, se ve a la artista interpretando Parte de él, una de las canciones más representativas de la cinta.

La Sirenita y los comentarios racistas

Así, mientras en las imágenes se ve a la intérprete nadando y cantando, con la larga cabellera rojiza del personaje, en Twitter varios desataron todo su racismo.

“ENLOQUECIÓ DISNEY. Esto ya es mucho: Van a hacer la película de La Sirenita… pero NEGRA. El progresismo es una enfermedad mental”, se pudo leer en una cuenta de denominado “diario digital”.

ENLOQUECIÓ DISNEY 🇺🇸 | Esto ya es mucho: Van a hacer la película de La Sirenita… pero NEGRA El Progresismo es una enfermedad mental pic.twitter.com/QLGrLRSyVb — The Right Times 🇦🇷 (@TRightTimes) September 10, 2022

En tanto, otra cibernauta escribió “no me gusta que la actriz de La Sirenita sea negra, igual que no me gustaría que la actriz de Pocahontas fuera blanca, no es racismo, es respetar la película original”.

No me gusta que la actriz de la sirenita sea negra, igual que no me gustaría que la actriz de Pocahontas fuera blanca, no es racismo, es respetar la película original — Αlena🌊 (@madebyalxna) September 10, 2022

No obstante, también hubo quienes hicieron callar el racismo imperante de algunos, señalando que no importaba el color de piel e igual la verían.

Ahora que vi el adelanto del Live action de la sirenita, espero que Halle les cierre el hocico a toda esa bola de racistas 💋✨💌 — Just Diem (@Diematsushi) September 10, 2022

Más negro tienen el sobaco, dejen a la sirenita en paz — pinche ale (@soyalejandri) September 10, 2022

personas blancas de 30 años diciendo que su niñez fue arruinada porque la sirenita es negra mientras que las infancias negras felices de verse y sentirse representadas en una princesa y tal vez, en una de sus películas favoritas — swiftie insoportable (@moi6___) September 10, 2022

Creí que ya habíamos superado toso este drama de la sirenita negra, wey disimulen su racismo un poco, ni siquiera dan argumentos de porque no les gusta solo saben decir "no me gusta porque es negra" cof cof racistas del orto cof cof — Crow🏳️‍🌈 #Harlivy #SheHulk #SaveBatgirl (@HidenCrow09) September 10, 2022

De esta forma, el adelanto de La Sirenita sacó chispas en plataformas como la red del pajarillo azul. ¿Qué pasará cuando finalmente se estrene la cinta en mayo de 2023?