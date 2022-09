“No debí”: Esta es la razón por la que Carolina Arregui se arrepiente de haber participado en campaña de Gabriel Boric

Carolina Arregui fue la gran invitada del primer capítulo de la segunda temporada de Socios de la Parrilla. Y ahí, contó varias intimidades.

De hecho, la estrella de teleseries vivió un minuto de lo más emotivo cuando le entregaron una carta de Óscar Rodríguez, su exesposo.

“Tuvimos grandes recuerdos y espero que la felicidad esté siempre contigo, que la felicidad sea tu fiel compañera en toda tu vida”, manifestó.

Y ella contestó “nunca me imaginé que iba a escuchar palabras tan bonitas, tan nobles… Nunca me imaginé. No sabes la importancia que tiene esto para mí”.

Carolina Arregui y Boric

Pero no solo de su vida más privada conversó la actriz. Además, tocó varios otros tópicos, como su participación en la campaña de Gabriel Boric.

“No debí haberlo hecho, porque divide y han pasado tantas cosas que me han roto un poco la ilusión, entonces hoy día con mayor razón compruebo que uno debiera resguardarse en cosas que son tan importantes y tan trascendentes“, dijo.

Respecto a cómo se gestó su colaboración, Arregui indicó que “entramos a un tema delicado” y que ahora pensaba que “una persona pública, la verdad de las cosas, es que no debería comprometerse”.

Frente a este arrepentimiento, la intérprete manifestó que las figuras deberían ser “una especie de Don Francisco, no meterse en política, ni en religión ni en fútbol, porque uno se debe a toda la gente”.

Y añadió que “tú puedes tener tu propia opinión, evidentemente, pero hoy es tan distinto. Yo creo que no estaba preparada”.

Finalmente, Carolina Arregui expresó que “hay mucha violencia, hay mucha agresión, la gente reacciona de manera que yo ‘chupalla’, perdón si hice algo malo… Básicamente por eso creo que no lo volvería a hacer, nunca más”.