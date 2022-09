“Los pelotazos van a llover”: La preocupación de Pablo Aguilera por el nombramiento de su hija Ximena como titular del Minsal

El pasado martes 6 de septiembre el Presidente Gabriel Boric realizó el primer cambio de gabinete de su gestión, en medio de un difícil momento político para el sector oficialista luego del contundente triunfo del Rechazo en el Plebiscito.

Entre los ajustes ministeriales registrados, salió del Ministerio de Salud María Begoña Yarza, cargo que ahora ocupa la especialista en Salud Pública, Ximena Aguilera.

Es por esto, que País ADN conversó este miércoles con el padre de la nueva ministra de Salud, la histórica voz de Radio Pudahuel, Pablo Aguilera, quien estuvo presente en el cambio de gabinete en La Moneda.

En esa línea, el locutor radial relató cómo vivió este ajuste ministerial en vivo y dijo: “Pasa algo, como eso que uno escucha siempre cuando alguien tiene un accidente y te pasa la vida por delante, la espera fue harto larga y empecé a recordar capítulos de mi vida y mi hija de chica siempre manifestó una inteligencia yo diría superior a la normal, sin cachiporrearme, pero se notaba que estaba adelantada”.

“La medicina le gustó desde muy pequeña, no tenía duda que iba a ser doctora, en algún momento no pensé que iba a ser salubrista y mira tú las cosas, se ha destacado. Incluso no tenía idea que ella fue la creadora del Auge, después me enteré, tiene una carrera bastante destacada”, agregó.

“Se metió en la pata de los caballos”

Respecto a cómo ve la responsabilidad de asumir un ministerio, Pablo Aguilera expuso: “Se metió en la pata de los caballos (…) hay una mezcla de cosas, contento porque llegar a ser ministra es un orgullo muy grande y es llegar a un escalafón bien importante, pero, preocupado porque es como estos monitos de la feria que les disparan pelotitas para botarlos y los pelotazos van a llover, porque es un ministerio que tiene tantas expectativas”.

De ese modo, Pablo Aguilera reconoció haberse enterado por la prensa y su otra hija de la llegada de Ximena al Ministerio de Salud.

“Estaba en el programa y la Dani, que es mi otra hija, me dijo: ‘papá tu hija va a ser ministra’ y yo le digo estas loca, si la Ximena no se mete en esas cosas, no es política”, relató

“De repente aparece en un GC nueva ministra de Salud y era la Ximena y ahí tomé el celular, no me contestó, y después recibo un mensaje de ella y me dice vente rápidamente porque me nombraron ministra y necesito que estés aquí”, complementó.

“Va a poner todo el empeño posible”

En cuanto a los desafíos que deberá enfrentar su hija al mando del ministerio de Salud, Pablo Aguilera señaló: “No me cabe la menor duda que va a poner todo el empeño posible. Ella es súper matea, la consultan a cada rato, la llaman de Ginebra, está metida en el tema y tiene bastante claridad, pero este asunto no depende de ella, depende de los medios que le pongan, del resto de los ministerios”.

Bajo este escenario, Pablo Aguilera reveló haber recibido un particular llamado de una ex autoridad del país, para felicitarlo por el nombramiento de su hija.

“Ayer en la tarde recibí un llamado y pregunté quién habla, y me dice Pablo, te habla Sebastián Piñera y me dijo: ‘Te quiero felicitar porque la Ximena fue un tremendo aporte en mi gobierno, porque ella era parte del equipo asesor del covid, así que a través suyo la quiero felicitar a ella”, soltó el locutor.

Finalmente, Pablo Aguilera se refirió a la dinámica familiar que mantiene junto a la ministra Ximena y dijo: “Hablamos de cosas familiares o de las cosas que están pasando, pelamos a los gobiernos de turno, porque como ninguno es político no tenemos una camiseta determinada, pero ella nunca ha hecho alarde de los méritos que tiene y analizando tiene un monto de méritos la verdad, entonces de nuevo digo para qué diablos se fue a meter en esta cuestión”.