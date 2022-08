“Trato indigno, vejatorio”: Adriana Barrientos denuncia seria pelea con vendedoras de tienda en el aeropuerto

Adriana Barrientos estaba en el aeropuerto, esperando un vuelo para viajar al norte de nuestro país. Y, mientras estaba allí, decidió ir a vitrinear a las clásicas tiendas del lugar.

Un minuto donde vivió un complejo momento, donde las vendedoras de una tienda de cosméticos terminaron increpándola fuertemente.

Esto fue relatado por la misma Leona en sus redes sociales, donde compartió varias historias denunciado la situación y lo agredida que se sintió.

Todo ocurrió cuando la modelo quiso comprar unas cosas y, según su testimonio, terminaron “estafándola” en el instante en que pagó.

Adriana Barrientos, insultada y molesta

Así, la panelista de Zona de Estrellas comentó que “cuando pensé que sería un día tranquilo, me estaban estafando, cobrándome de más, luego que me di cuenta anularon la venta y querían que yo firmara”.

Y agregó que todo pasó porque quienes atendían “no tenían claro el valor” del producto que se quería llevar, por lo que decidió dejarlo y no llevarse la boleta.

“No quise llevarme la boleta y me agarra a baratos la dependienta, diciendo que me creo yo, porque soy de la TV no me llevo la boleta”, manifestó.

Luego, añadió que “cuando saco mi celular, sin reparos me trata de estúpida. 50 mil pesos gasté ahí y miren el trato indigno, vejatorio que tuvieron conmigo”.

Posterior a esto, Adriana subió varios videos, donde continuó explicando lo ocurrido: “Sufrí agresiones porque hice una compra, a mucha honra por 50 mil pesos, sufrí agresiones de parte de la dependienta por no querer firmar primero un papel, en donde yo estaba anulando una compra porque el monto era distinto”.

Junto a esto, relató que las dependientas del local “iban a llamar a la PDI porque hice esa grabación. Yo debería llamarlos porque ellos me estaban cobrando de más”.

Finalmente, Adriana Barrientos se descargó del mal rato y reflexionó haciendo un llamado. “¿Era para tratarme de esta manera? Lo encuentro heavy, revisen su personal”, cerró.