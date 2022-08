“Regalé siete casas”: Kike Acuña recuerda duro momento en que necesitó de sus amigos y no lo apoyaron

Fea la actitud. Hace unos días, el exfutbolista Jorge “Kike” Acuña recordó uno de los momentos más difíciles de su vida, el cual tuvo que enfrentar sin el apoyo de sus cercanos.

En su participación en Me Late Prime, Kike Acuña se refirió a su pasado como futbolista profesional y los altos sueldos que recibía, donde llegó a ganar más de $112 millones mensuales y los excesos le llevaron a tener fama de “señor de la noche”.

Contó que en aquella época llego a tener muchos amigos a los que agasajaba en paseos, compras y cenas con cifras exuberantes. Sin embargo, llegó un momento en que se cuestionó si estos lazos eran reales: “Yo creía que a mí me estimaban por lo que yo era como persona, después me di cuenta de que no“, recordó.

“Me dieron la espalda”

“Yo siempre intenté que la gente que estuviera al lado mío, estuviera bien. Regalé 7 casas, no eran casas tan caras, costaban 30 millones en ese tiempo”, contó el ex jugador de Universidad Católica.

Más tarde, con su retiro del fútbol, sus ingresos descendieron notoriamente y reconoció no haber invertido su dinero de la mejor manera. De hecho, cuando quiso hacerlo, lo estafaron.

Por este motivo lo pasó bastante mal económicamente y esto lo llevó a pedir ayuda a sus amigos a quienes consideraba cercanos: “Traté de comunicarme con estos 7 amigos, pero la respuesta que recibí fue ‘listo Kike, te llamo después’ y nunca pasó”

“Me dieron vuelta la espalda”, reconoció el también entrenador, quien detalló que la traición que más le dolió fue la de uno de sus mejores amigos, a quien incluso lo invitó a acompañarlo a Holanda cuando jugó en el Feyenoord.

Confesó que en esos tiempos, por la mala situación económica en la que estaba, se sintió agobiado y tuvo que trabajar de temporero para poder salir adelante.

Afortunadamente, la vida le sonrió a Kike Acuña, quien actualmente trabaja realizando asesoría financiera y da charlas a jóvenes deportistas para evitar sus malos hábitos del pasado.