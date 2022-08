“Me pegó unos mordiscones”: Pollo Fuentes relató impactante acoso de sacerdote

Pollo Fuentes fue el último invitado de De Tú a Tú, el exitoso programa de conversación liderado por Martín Cárcamo.

Y ahí, en medio de una conversación íntima y profunda, el cantante habló de un complejo tema que vivió en su infancia.

Un acoso por parte de un sacerdote que lo dejó marcado para siempre y del que se sinceró con el rubio natural.

“Después de una clase de gimnasia él nos llamó con un compañero de apellido Cardemil para mostrarnos unos trabajos manuales en una cancha alejada”, partió diciendo el también animador.

Pollo Fuentes y su compleja infancia

Así, el intérprete contó qué pasó. “Cuando entramos a un lugar pequeñito, se tiró bruscamente a abrazarme, me tomó en brazos, era muy robusto”, indicó.

Luego, agregó que lo peor es que “me pegó unos mordiscones en la cara y las manos en el pantalón de gimnasia”.

“Mi amigo Cardemil era más avispado, así que se subió a una escalera de tijera, agarró un cajón de madera y se lo tiró en la cabeza. Ahí me soltó y apreté cachete, me fui a mi casa corriendo, 15 o 20 cuadras, llorando”, añadió.

Una descripción que dejó impactado a Cárcamo y a los televidentes, sobre todo porque el artista comentó que el abuso quedó en nada.

“Lo tiraron debajo de la alfombra, ahí no más quedó (…) Debo confesar que más allá del mal rato que sufrí no tuve problemas que me repercutieron de ninguna manera. Solo eran unos señores que no debieron haber seguido el camino de educadores”, cerró el Pollo Fuentes.