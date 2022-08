Marcianeke actualiza su estado de salud y preocupa a sus seguidores

Esta semana, fanáticos de Marcianeke terminaron procupados por el estado de salud del cantante, quien terminó en urgencias por un complicado cuadro.

“Ya estamos mejor. Fue una bronquitis aguda, ya me dieron el alta y de aquí a mañana estoy como nuevo. Gracias a todos los que se preocuparon y de pasadita me dieron consejitos“, dijo en estos días. Desde entonces, seguidores de Marcianeke no pierden rastro de cómo se encuentra su estado de salud.

Ahora, fue el mismo cantante quien ofreció detalles de cómo se encuentra, con una nueva publicación en sus historias de Instagram. El post alarmó a sus seguidores de la popular red social.

¿Cómo está la salud de Marcianeke?

Marcianeke acudió a sus historias de Instagram con una nueva postal y un mensaje que deja en evidencia cómo está su salud:

“¡Ay, no!, ya empezaron los dolores de nuevo“, escribió el cantante junto a una selfie donde luce adolorido. De hecho, sumó emojis de caritas desconcertadas. Pese a el malestar físico que experimenta, en una siguiente publicación, Marcianeke anunció un nuevo viaje: “Mañana, igual aterrizamos en Argentina. Enfermo y todo“, indicó en la red social.

El artista nacional se ha vuelto en una de las caras visibles de la música urbana, más específicamente del trap. Además, es el cantante talquino más escuchado de Spotify, la popular plataforma de audio vía streaming.

Con solo 19 años de edad, el cantante llamado realmente Matías Muñoz, acumula millones de visualizaciones en YouTube y una altísima popularidad en redes sociales. Por eso, cada paso que da, incluso fuera de los escenarios, es seguido de cerca por sus fanáticos.