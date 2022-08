Lady Di quería escapar a Estados Unidos sin William y Harry

Lee Sansum, ex guardaespaldas de Lady Di publicó sus memorias “Protecting Diana: A Bodyguard’s Story“, con inesperadas confesiones sobre los planes que tenía la princesa días antes de su muerte.

Según el hombre, uno de los pocos amigos que tenía Lady Di en 1997, año de su muerte, Diana de Gales tenía varios planes para cuando formalizara el fin de su matrimonio con el príncipe Carlos de Inglaterra.

Los planes de Lady Di incluían a sus hijos, los príncipes William y Harry. De hecho, estimaba manifestarlos a la prensa inglesa, misma que la tenía asediada día tras día.

“La prensa arruinaba su vida en todas partes, no solo en St. Tropez”, dijo el ex guardaespaldas de Lady Di sobre los últimos días de Diana junto a su novio, Dodi Al-Fayed.

Según escribió el amigo de la princesa en sus memorias, esto mismo era la causa de una determinante decisión que tomaría Lady Di, incluyendo la repercusión que traería para sus hijos, William y Harry.

La princesa Diana se iba a marchar a Estados Unidos sin ellos

Lady Di le dijo a Lee Sansum que planificaba irse a Estados Unidos, lejos de la prensa inglesa, aunque eso significara dejar a William y Harry en el Reino Unido.

“Ella me dijo: ‘No hay nada que pueda hacer en el Reino Unido. Los periódicos allí me atacan sin importar lo que haga. Quiero irme a Estados Unidos y vivir allí para poder alejarme de todo. Al menos en Estados Unidos, les gusto y me dejarán en paz’“, precisó el ex guardaespaldas.

En ese momento, él recuerda que le preguntó si llevaría a sus hijos con ella. Sin embargo, ella le advirtió que la familia Real no iba a permitirle a los pequeños alejarse de sus deberes en la monarquía británica.

“Probablemente, solo pueda verlos en las vacaciones escolares”, le dijo Diana. “Era una madre maravillosa, tan amorosa y atenta con sus dos hijos. Pero parecía que tendría que dejarlos a ambos en el Reino Unido para escapar de la prensa, que la acosaba ella implacablemente todos los días de su vida. También fue para liberarlos de toda la atención que recibían cuando ella estaba con ellos”. Eso sumó el hombre en sus memorias, según recogió el Daily Mail.

Diana no alcanzó a manifestar sus planes, luego que perdiera la vida en un accidente automovilístico que sacudió a la opinión pública del mundo entero en 1997.