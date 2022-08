“Traumatizado”: La escalofriante experiencia paranormal de Carlos Pinto en último capítulo de El Día Menos Pensado

Carlos Pinto contó una experiencia de aquellas. Una donde vivió una experiencia paranormal junto al equipo de El Día Menos Pensado.

El periodista llegó hasta el Buenos Días a Todos, donde reveló a Gonzalo Ramírez parte de lo que había sucedido en la grabación del último capítulo.

Es que mientras realizaban un episodio en una antigua casona de la Región Metropolitana, donde simularon un contacto a través de una tabla Ouija, sucedieron varias cosas.

“Cada vez que usamos esta herramienta siempre pasa algo”, dijo de entrada el animador de TVN para luego comentar un escalofriante relato.

Carlos Pinto y una extraña mujer

Entonces, el realizador audiovisual señaló que “estábamos grabando este capítulo y el eléctrico estaba preparando una sala para la escena siguiente”, donde debía instalar una iluminación.

Y agregó que “en eso llegó una señora y le dice: ‘Perdón, no puede poner esa luz ahí'”, lo que le pareció extraño al miembro del equipo.

Entonces, el sujeto, “muy contrariado, porque tenía esa misión de parte del director de fotografía”, efectivamente no puso el foco, situación que fue cuestionada por el jefe de fotografía.

“La dueña de casa me dijo que no se podía”, soltó entonces el técnico, ante lo que el mismo Pinto le contestó “¿qué señora? Acá no hay ninguna señora”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Television Nacional De Chile (@tvn)

Una situación que causó total nerviosismo en la producción. “El eléctrico debió sentarse un buen rato, porque se grabó todo esto de noche. Fue muy traumático para él, y yo creo que lo único que quería era que se acabara la filmación y salir de ahí, porque se hizo durante toda la semana y en la noche”, finalizó con su clásico halo de misterio Carlos Pinto