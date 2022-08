Maite Orsini por fotos suyas en la nieve: “Me miran con cara de asco”

Este domingo, la diputada del Frente Amplio, Maite Orsini, publicó varias fotos de sus últimos días, incluyendo un paseo familiar que realizó en la nieve.

La parlamentaria viajó a Farellones, ubicado a 36 kilómetros de la ciudad de Santiago. Con las fotos en la nieve, Maite Orsini publicó una reflexión sobre la desigualdad en el país.

El mensaje de Maite Orsini por fotos en la nieve

Esta es la publicación que realizó Maite Orsini desde la nieve, en su cuenta oficial de la red social Instagram:

“Único día de descanso de la semana y nos fuimos de paseo a la montaña con la mamá @maitepascalb la hermana @burremilia y la señora @sofiaroca“, escribió la diputada al pie de las postales.

Luego, sobre su paseo indicó: “Soy una amante de la montaña; mis papás desde chica me inculcaron el amor por ella, y siempre fui consciente de que, a pesar de vivir en una ciudad que cuenta con centros de esquí dentro de ella, ese tremendo privilegio está reservado para unos pocos, y me parece tremendamente injusto. Me gustaría que nuestra ciudad se tratara mucho más de las maravillas que alberga y mucho menos de la desigualdad social”.

También, Maite Orsini se refirió al motivo de su publicación desde la nieve: “Subí estas fotos porque, en mi único día libre de la semana, decidí subir con mi familia a pasar un buen momento, y vi personas sacándome fotos con no tan buenas intenciones. Antes que las suban como ‘funas’ las subo yo. No les voy a vender una imagen falsa de lo que soy, esta soy, y a mucha honra”.

La reacción de los seguidores

Una seguidora de Instagram preguntó al respecto: “¿No te molestaron los cuicos de allá? Porque no te tienen buena claramente”.

La diputada contestó: “Me miran con cara de asco, pero tendrán que acostumbrarse a que la ciudad es de todas. Vivimos en una ciudad con acceso a la montaña, y visitarla no puede seguir siendo un privilegio de pocos. Debemos democratizar el acceso a nuestra montaña”.