Martita Larraechea se sinceró sobre el cargo de Primera Dama: “Es como pelear contra los molinos de viento”

Martita Larraechea, ex Primera Dama, fue la invitada especial del nuevo capítulo de Te paso a buscar, programa liderado por Pancho Saavedra.

El animador invitó a la esposa del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle a pasear por las calles de Santiago para de esta forma conversar sobre pasajes de su vida.

Larraechea ahondó sobre su infancia, estudios, su juventud, cómo conoció a su marido, la sorpresiva muerte de su madre y analizó su propio rol en su familia, con sus cuatro hijas.

No soy primera ni dama

En este contexto, el animador y la exprimera Dama comenzaron a jugar ‘El colgado’, instancia en la que la primera palabra de adivinanza para la invitada fue “Irina”, hacieno alusión a la pareja del presidente Gabriel Boric.

A partir de esto, Saavedra le consultó por las declaraciones en cuanto al cargo y título de Primera Dama, puesto que ella lideró desde 1994 hasta marzo del 2000, cuando Eduardo Frei-Ruiz-Tagle era presidente.

Así, Marta Larraechea explicó que desde la señora Leonor Oyarzún de Aylwin, luego ella y, después, Luisa Durán de Lagos, todas intentaron erradicar el nombre de Primera Dama.

“Te voy a decir algo, lo he dicho varias veces, desde la época de la señora Leonor, trataron de suprimir el Primera Dama, porque uno dice, por qué voy a ser más que el resto, si a mi nadie me eligió, por qué voy a tener un título, soy la señora del presidente, eso es mi título” agregó Martita Larraechea.

“Entonces resulta que la señora Leonor, trató en su carpetas, nunca escribió ella Primera Dama, pero donde iba, le decían Primera Dama. Después vine yo, misma cosa. Mira, no hubo caso, yo le decía a los locutores cuando me presentaban, digan “la Señora del presidente” explicó.

“Que conste, es como pelear contra los molinos de viento, porque el título ya está” explicó haciendo referencia a las dificultades para despojarse de ese título técnico.

Sin embargo, se tomó el tiempo para recordar sus mayores logros en el cargo. “Me podría adjudicar dos cosas: el tema del adulto mayor, que estaba muy dejado de lado, y el Museo Interactivo, mi MIM. Me costó las arrugas y las canas que tengo, pues tienes que formar algo que no existe, conseguir financiamiento para algo que nadie conocía”, reveló.

Revisa el regisro completo a continuación:

Cabe destacar que Irina Karamanos en diferentes momentos explicó que no se identifica con aquel rol y que deseaba realizar cambios. “No soy ni primera ni dama. En ese sentido, pienso que hay que salir de ese término conservador y clasista”, dijo en el espacio de conversación Las caras de La Moneda, en marzo pasado.