“Llevo años de mucho trabajo para tratar de desmarcarme”: Laura Prieto entrega detalles sobre la carga que lleva por haber tenido una relación con JC Rodríguez

Durante un nuevo episodio de Me Late Prime, Laura Prieto recordó su relación con Julio César Rodríguez, entregando detalles de las dificultades de desligarse del periodista, pese a que su relación terminó hace muchos años.

En concreto, en el programa estaban jugando a Escrúpulos, momento en el que le preguntaron a la modelo si es que volvería alguno de sus ex, a lo que ella respondió que no.

“En este minuto de mi vida no volvería con ninguno de mis ex, preferiría estar sola”, reveló, mientras que Andrés Caniulef manifesto que pensaba que el periodista no estaba tan “enterrado”.

En ese contexto, Laura ahondó sobre su relación con Julio César, explicando que “hay buenos recuerdos, y uno los guarda y se queda con esas buenas vivencias”.

“¿Sabes qué? Una de las cosas más importante que yo tuve en mi vida fue que me vincularan a esa persona, a Julio estamos hablando. Y yo llevo años de mucho trabajo para tratar de desmarcarme, para no ser la polola de. Él me quiso mucho y yo lo quise mucho a él”, reveló Laura.