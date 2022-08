Este sábado 20 de agosto se estrenará en las pantallas de Canal 13 el quinto capítulo de “Te paso a buscar“, con la presencia de la ex primera Dama, Martita Larraechea.

En el programa del Área de Cultura de la conocida señal, su conductor Pancho Saavedra, hablará con la esposa del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Allí, pasearán por las calles de Santiago y conversarán sobre los grandes momentos de su vida.

“Martita”, como le gusta que le digan, repasará su infancia. También contará lo poco que le gustaba estudiar en el colegio, su juventud, su llegada a Santiago a los 19 años y cómo conoció a su marido. Entre otros temas, destacará la sorpresiva muerte de su progenitora y analizará su propio rol de madre, con sus cuatro hijas.

Los momentos más duros de Martita Larraechea

En “Te Paso a Buscar”, Martita Larraechea conversará con Pancho Saavedra sobre los momentos más difíciles que ha tenido que sortear durante sus 55 años de matrimonio. De esta manera, contará -sin titubear- que lo más dramático ha sido los cuatro hijos que no lograron nacer.

“Las pérdidas de las guaguas, yo he perdido muchas guaguas. Eso ha sido muy doloroso. Es un dolor que no te abandona nunca”, reflexionará con gran pesar la ex primera dama.

Además, Martita Larraechea hablará en “Te Paso a Buscar” sobre temas de actualidad, como el nuevo Gobierno, el rol de la mujer en la sociedad y el papel de la Iglesia en el mundo. Junto a estos tópicos, recordará en el programa los años vividos en Italia con su marido y sus primeros años de matrimonio.