“Se pudrió la amistad”: Sergi Arola y Yann Yvin protagonizaron tenso cruce tras crítica en la ejecución y resultado de un plato

En un reciente capítulo de El Discípulo del Chef, Sergi Arola y Yann Yvin protagonizaron fuerte cruce.



En concreto, el momento ocurrió luego de que Yvin evaluara mal un menú inspirado en la cena del Gala del Festival de Viña de 2019, específicamente una salsa realizada por el equipo de Sergi.

“Un detalle al ojo, es que veo una película de aceite bastante pronunciada. A mi criterio, está con bastante grasa”, dijo Yvin.

Frente a la crítica, Arola no tardó en responder. “Lo siento, ahí vamos a discutir. Una citronette es una salsa mía clásica, es puro aceite de oliva, no es una salsa”, explicó.

“Lo que yo aquí veo no es una salsa, veo un chorro de aceite, ven a verlo tú mismo”, continuó Yann.

Incluso, el mismo Ennio Carota, quien también se encontraba de espectador llegó a decir que “se pudrió la amistad”.

“Te voy a dar la razón en lo que tengas, en esta no la tienes. Esa salsa llevo haciéndola así desde el año 91, con dos estrellas Michelin”, le replicó Sergi Arola a Yann Ivin.

“Aquí voy a evaluar yo, y lo que veo a primera vista es una película de grasa”, dijo el galo.

“Se siente unas notas grasosas, es lo que siento yo. Mi criterio es este, no he dicho que no me gusta, solo digo que hay una película de aceite que está sobre el resto“, concluyó el chef evaluador.

Tras el conclicto, Yann Ivin aclaró a LUN que “la salsa tiene que estar homogénea. Estaba un poco disociada”, para luego agregar que ambos quedaron en buenos términos y que se trataba de diferentes “puntos de vistas de chefs“.