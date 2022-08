"Estuve cinco meses con una herida abierta en mi abdomen...": Solange Lackington se sincera sobre procedimiento médico que casi le costó la vida

La jornada de este domingo se transmitió un nuevo capítulo de De Tú a Tú, espacio en el que el animador, Martín Cárcamo recibió en su casa a la actriz Solange Lackington, instancia en la que repasaron diversos momentos de la vida de la actriz.

En este contexto, Solange se refirió a una operación estética que casi le quitó la vida en el año 2014.

Todo comenzó cuando, para un papel de Canal 13, su personaje tenía que verse desnuda ante el espejo. “Tengo un tema con mis pechugas porque yo he amamantado a 5 hijos, entonces me da un poco de pudor mostrar mis senos alicaídos”, explicó.

El doctor al que fue le ofreció realizarle además de un levantamiento mamario, una abdominoplastía, procedimiento que luego de la cirugía presentó graves complicaciones.

“Cuando me dieron el alta volví a casa con mucha temperatura, y a la semana que me controló no estaba bien y tuve que volver a hospitalizarme con casi principio de septicemia. Me podría haber muerto”, señaló.

En el momento Lackington reveló que todo ese tiempo estuvo conectada a un aparato que absorbe fluidos, el cual debe ser introducido al interior de la herida.

“Fue una pesadilla que inicié el 14 de junio de 2014 y terminó en diciembre. Estuve cinco meses con una herida abierta en mi abdomen”, indicó.

A raíz de lo sucedido, la actriz explicó que “una parte de mí no estaba, no sé dónde estaba transitando. No conectaba ni si quiera con mi emocionalidad, estaba en shock”.

Con respecto a las acciones legales que tomó para denunciar al ejecutor de la operación, Solange explicó que “tengo la esperanza de hacerlo a través del conducto regular que es la justicia y no acudir a la farándula o a la exposición por ser una persona conocida o pública, y voy a continuar en eso hasta que dé algún resultado”.