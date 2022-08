La Naná reveló que la invitaron a la campaña presidencial de Boric y afirmó que “es un tipo sano”

Eliana Hernández, la “Naná”, alcanzó gran popularidad al convertirse en una de las finalistas más queridas de la primera temporada de MasterChef. La cocinera que creció en San Bernardo, tiene actualmente 92 años. Y tras haber sido elegida Reina Guachaca en el 2015, no se había sabido más de ella hasta el pasado sábado 13 de agosto.

Y es que la adulta mayor, que previo a hacerse conocida trabajada como asesora del hogar, fue invitada en el episodio más reciente de Te paso a buscar. En la conversación arriba de un automóvil convertible, la Naná habló con Pancho Saavedra de su vida, su paso por la televisión y también acerca de su relación con la política.

Para conocer qué pensaba la experimentada cocinera sobre el actual gobierno y las últimas candidaturas presidenciales, Francisco Saavedra le consultó primero por quién votó en la última elección. “No, la verdad que no voté“, respondió Eliana. Y luego, cuando se le preguntó hace cuanto no participaba en una elección, ella contestó: “Desde hace dos presidentes“.

¿Por qué la Naná no vota?

Posteriormente, la Naná dio las razones de su abstención en política en las últimas dos elecciones presidenciales. Con las que prácticamente demostró una fuerte decepción con el uso que le han dado a los ancianos en las campañas.

“Porque yo quería que me dijeran a mí, miren: ‘no quiero hacerles promesas’. Porque a los primeros que toman es a los viejos. Como estandartes. ‘Yo no les voy a prometer a ustedes nada en este país, porque yo tengo que ver primero las finanzas que tiene para poder disponer y hacer lo que ustedes desean’ (…) No cumplen. Los usan“, reclamó la exparticipante de MasterChef.

La invitaron a la campaña presidencial de Boric

Además en la oportunidad, la Naná también reveló que le han invitado a participar en campañas presidenciales. “Me han ofrecido. En los dos gobiernos“, contó en referencia a los últimos dos presidentes que ha tenido el país, Sebastián Piñera y Gabriel Boric.

Sin olvidar, que más adelante comentó: “Con Boric sí querían que fuera, por las causas de la gente mayor, de la tercera edad. Y yo les dije: ‘no, no me quiero ensuciar con la política’. ‘No quiero andar de boca en boca’, les dije”.

Por último, a pesar de que no votó en la última elección presidencial, cuando se le preguntó acerca de qué opinaba sobre el Presidente Gabriel Boric, la Naná no dudó en deshacerse en elogios hacia el actual mandatario del país.

“Fíjese que yo digo, por qué no lo dejamos actuar. Que entre la gente joven y que tiene ideales. Se ve que es un tipo sano. Es un tipo educado. Porque en los discursos que yo le he escuchado a Boric, nunca se ha tirado como se tiran los parlamentarios, los otros presidentes… Este no. Se mide, tiene mucho cuidado para hablar“, cerró.