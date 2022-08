Incómodo momento: Olivia Newton-John y la recordada batahola por coro de canción de Grease en el Festival de Viña

Brilló como siempre. Olivia Newton-John se presentó el año 2017 en el Festival de Viña del Mar y encantó a todos.

La cantante, cuyo fallecimiento se confirmó este lunes tras una larga batalla contra el cáncer, arribó a la Quinta Vergara con sus mejores éxitos.

Y ahí, sobre el escenario, demostró que seguía más que vigente, dejando claro por qué se convirtió en una de las intérpretes femeninas más relevantes de los años 80.

Sin embargo, antes de su presentación, vivió un incómodo momento en la conferencia de prensa, debido a una de sus más reconocidas canciones.

Olivia Newton-John y su impasse en Viña

Así, en pleno encuentro con los medios, un periodista le preguntó por el cambio del coro de You’re The One That I Want, el tema principal de Grease.

Esto porque en la mayoría de los carretes nacionales, varios le agregan un pícaro “chupa la callampa” del que la australiana no tenía idea.

Sin embargo, al minuto de la consulta, fueron los mismos colegas del reportero quienes decidieron abuchear su intervención y pedir que no interrogaran a la rubia al respecto, provocando un instante tenso donde ella no entendió absolutamente nada.

Lo que pasó en conferencia de Olivia Newton John tras pregunta por coro "modificado" de "You're the one that i want" #vina2017 @Cooperativa pic.twitter.com/7M91LDBXTe — José Contreras Araya (@Contrerotas) February 22, 2017

De esta forma, la pregunta en la conferencia de Olivia Newton-John quedó para el anecdotario del Festival de Viña. Un recuerdo del que varios se acordaron en el triste día de su muerte.