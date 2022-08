“Este espacio se defiende”: Matías del Río volvió a Estado Nacional con decidido discurso

Regresó. Y Matías del Río lo hizo con todo, en un retorno a Estado Nacional donde no eludió las polémicas.

Es que durante varios días la decisión de TVN de sacarlo del espacio hizo que varios alzaran la voz, desde el mundo político como desde el Colegio de Periodistas y su misma compañera de labores, Constanza Santa María.

Una determinación que fue repudiada y que hizo que la estación tuviese que dar marcha atrás, enviando un comunicado donde informaba su reincorporación.

Por eso, el reportero apareció la noche del domingo en pantalla otra vez liderando el programa político. Y ahí no se calló nada.

Matías del Río y su decidido discurso

Así, la figura partió la emisión dominguera indicando que “no vamos a eludir los hechos y el debate ocurrido en torno a nuestro programa y canal. Tenemos que hacernos cargo de lo que aconteció, el desafío es hacerlo con una mirada madura”.

Luego, manifestó que debido a su salida “se habló de la posibilidad de una amenaza a la libertad de expresión. Fue esto lo que generó las apasionadas controversias que convocaron a miles de chilenos”.

Y que “el episodio superó con mucho la figura de un periodista. Excedió también con largueza el ámbito de las decisiones periodísticas internas, muy legítimas, pero que fueron anunciadas precipitadamente y leídas con desconfianza y temor”.

Del Río comentó que “mucha gente olió en esta pasada el hedor de la intolerancia, proselitismo y la cancelación. ¿Reacción muy exagerada? Posiblemente, no soy quien para decirlo, pero los hechos están ahí. Lo único que sé es que las reacciones de la ciudadanía no las manejamos ni los periodistas ni los políticos”.

Frente a esto, entregó todo su apoyo no sólo a sus compañeros sino también al canal, expresando que “debemos entender que el periodismo y los periodistas de TVN no empujan el carro de los sesgos políticos” y que “hay en este canal y en el equipo de Estado Nacional una robusta tradición de objetividad y profesionalismo. Estamos completamente comprometidos con el pluralismo y en nuestra actividad no traficamos con apoyos o ataques velados a la izquierda, centro o derecha”.

Finalmente, Matías el Río cerró su intervención señalando que “este espacio se defiende, pero también se debe cuidar más allá de las ideologías de cada uno. Quien trabaja aquí ha de saber que TVN está primero, TVN une más allá de nuestros desencuentros, nos representa en lo común a los chilenos”.