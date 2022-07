Paty Maldonado saldrá de Chile tras el Plebiscito: ¿Cuál es la razón?

El próximo 4 de septiembre se hará en Chile la votación del plebiscito de salida, para aprobar o rechazar la propuesta de la nueva Constitución.

La fecha es más que clave para el futuro del país y también para figuras como Paty Maldonado, quien reveló que luego de la votación saldrá de Chile.

Fue en un capítulo de su programa web, Las Indomables, donde Paty Maldonado explicó las razones por las que saldrá de Chile luego del plebiscito constitucional.

Esto ocurrió cuando ella y Cata Pulido conversaban sobre la posibilidad de hacer un episodio especial de Las Indomables el día de la consulta. Todo eso, a modo de broma.

“Quiero ese día votar muy temprano y a las 9 de la noche estoy viajando a Estado Unidos”, contó Paty Maldonado sobre su salida de Chile.

¿Por qué Paty Maldonado saldrá de Chile?

Paty Maldonado contó que no viajará iniciando la votación. Esto, porque siempre le comentan que se irá del país si gana el Apruebo.

“Decirles que no voy arrancando, porque ni cag… me arranco. Hasta el último día que me muera voy a ser la piedra en el zapato de estos hue…”, reveló en el programa web.

En esa línea, contó los verdaderos motivos de su viaje: “Quiero ir a ver a mi hermano, que hace 3 años que no lo veo”. Y reveló que su salida del país se haría aproximadamente el 5 de septiembre, a más tardar.

El viaje de Paty Maldonado fuera de Chile está planificado desde mucho antes. En Me Late Prime, dijo que pensaba ir a Estados Unidos por tres o cuatro meses. Sin embargo, “mi hija se accidentó, por lo que tuve que cancelar”, contó.