Hermana de Claudia Conserva da un paso al costado en Milf: “Necesito vivir ciertos procesos”

Se hizo cargo del programa apenas se supo del cáncer de Claudia Conserva. Sin embargo, Fran Conserva nunca estuvo cien por ciento cómoda con el rol.

De hecho, varias veces mencionó lo complejo que era quedarse al mando. Y agradeció a la gente por apoyarla.

“Soy la persona menos tolerante a cualquier crítica, me carga, pero desde que la Claudia se enfermó me pasa lo contrario y recibo súper bien cualquier consejo, porque me siento muy querida y que lo hacen de verdad”, contó en una ocasión.

Y agregó que “de verdad me siento mucho más humilde, y no me estoy vendiendo como ‘oh, la galla buena’. Yo les agradezco todos los consejos o críticas de cómo lo he hecho”.

Hermana de Claudia Conserva y su reemplazo

Así, luego de haber estado varios días dirigiendo el espacio, este lunes Fran anunció que ya no seguiría como conductora.

Y presentó, en su lugar a una querida expanelista de Milf, quien llegó a tomar el lugar dejado por Claudia para poder batallar tranquila contra su enfermedad: Andrea Hoffmann.

“Cuando pasó todo lo que pasó con la Claudita, que tuvo que ir a preocuparse de su salud, Andrea siempre fue nuestra carta porque es un agrado trabajar con ella. Es una persona increíble”, dijo la también actriz.

Respecto a su paso al costado, Fran señaló que “me siento agradecida y contenta porque yo necesito también vivir ciertos procesos, y la verdad es una responsabilidad no menor esto de ser conductora”.

La blonda comunicó que “me voy a mi rincón de las desordenadas y bienvenida, Andreíta. Vuelvo a ser yo misma. Y gracias a la gente por la buena onda que me tiró en este tiempo”.

De esta forma, la hermana de Claudia Conserva salió de la animación de Milf y volvió a ser una de las panelistas con Berta Lasala y Aranzazú Yankovic, dejando a Andrea Hoffmann como la guía principal del programa.