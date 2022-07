Mariela Sotomayor entregó detalles sobre complejo diagnóstico médico que la mantiene alejada de la televisión: “No es muy fácil contar esto”

fue una de las invitadas del capítulo de emitido la noche de este viernes . En este contexto, la comunicadora entregó detalles

“No es muy fácil contar esto porque es algo muy reciente, nunca me había pasado. Desde hace algún tiempo, producto de mi trabajo, empecé a no poder dormir”, explicó al comienzo Sotomayor.

Tras no poder conciliar el sueño, Mariela explicó que llegó hasta una doctora que hacía medicina de alta precisión, en donde le realizaron un examen que le entregó una explicación más concreta.

“Me dice ‘Mariela, tú estás con un estrés adrenal estadio cuatro, y se te murieron neurotransmisores del cerebro, por esa razón comes en exceso, estás cansada, tu cuerpo no responde ni siquiera a un 5% de estrés’”, indicó.

Fue en ese momento que la periodista reveló que la profesional le comentó que se le habían “quemado” tras una serie de años de estrés. “El problema grave de esto es que, en el caso de que mi organismo tuviese cualquier problema de salud, podría pasar, como le pasa a mucha gente, que de repente de una te viene y te fuiste al otro lado, nunca nadie supo y tu cuerpo no te avisó”, agregó.

Además, Somomayor explicó que posee resistencia a la insulina e hipertensión diastólica.

“Empiezo a tratar de alimentarme mejor y empecé a sufrir crisis de pánico en las noches, cosa que nunca me había dado. Es una cosa terrible que no puedes controlar”, añadió, haciéndo énfasis en que cada noche sufría de una.

Para finalicar, Mariela Sotomayor explicó que actualmente se encuentra en tratamiento para cambiar su vida y evitar el estrés.

“Creo que yo fui muy beneficiada, muy bendita por dios, que pudiera darme cuenta de esto y poder estar tratándolo, por lo menos hoy día estoy pudiendo dormir”, sentenció.