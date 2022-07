Durante la noche del viernes se emitió un nuevo episodio de Podemos Hablar, instancia que contó con la participación de Maitén Montenegro, Dino Gordillo, Mariela Sotomayor y Antonella Ríos.

Bajo este contexto Montenegro se refirió a un momento en el que rechazó un romance con un conocido galán chileno, motivando la curiosidad de los asistentes.

La bailarina reveló que el momento tuvo protagonismo en los años 80’s, época en la que se encontraba en un muy buen momento de su carrera como show woman.

“Recibí una invitación muy formal de un personaje que casi me morí, conocido y está vivo” explicó.

“Me intimidó por lo estupendo que era, el galán que era, porque todas las mujeres querían salir con él y yo no me sentía segura, yo era un patito feo, la verdad”, indicó.

A pesar de dudar de la invitación, Maitén explicó que se dispuso a aceptar una cita.

“Lo que me pareció peor fue la declaración formal del personaje de querer seguir saliendo conmigo. Salgo y digo la frase que era la verdad: ‘yo no soy una mujer para ti’ (…) Se molesta incluso conmigo, dice que considera que no puedo tomar una decisión así. Fui fuerte y sólida y dije no, voy a pasar penas, voy a sufrir todos los días pensando en que me va a engañar, que va a andar con otra, que me va a dejar botada. A lo mejor me perdí un romance bonito”, analizó Maitén Montenegro.

La artista aseguró que luego de ese momento, se encontraron en muchas oportunidades, sin embargo no quiso asegurar de quién se trataba, aunque en el estudio, los invitados comenzaron a teorizar con Antonio Vodanovic, Fernando Kliche y Bastián Bodenhöfer y César Antonio Santis, este último siendo el que más encendió la duda.