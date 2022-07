José Antonio Neme no se aguantó. Y dio su opinión con todo luego de que se confirmara la detención de la exalcaldesa Karen Rojo en Holanda.

Es que quien fuese edil de Antofagasta fue pillada en Europa, luego de escapar de la justicia tras ser condenada por fraude al fisco.

Una situación por la que la política tenía que cumplir una condena de cinco años y un día con cárcel efectiva, y que habría estado evitando con su fuga.

Sin embargo, una fotografía la delató. Y varios matinales, incluido el Mucho Gusto, dieron cuenta de su arresto, haciendo profundas reflexiones al respecto.

Neme contra Karen Rojo

“Pésima prófuga”, fue lo primero que lanzó el periodista en pantalla, riéndose de la actitud de la alcaldesa, despreocupada y turística, aconsejándole que “te voy a mandar a ver algunas películas, algunas series… Yo me escapo de la justicia, no me voy a ir a una capital. Partamos por ahí”.

“Esa no es la actitud de una mujer que está prófuga de la justicia, es una mujer que está absolutamente tranquila o turisteando por Ámsterdam”, señaló.

Luego agregó que “ella tiene una actitud… Si no fuera Karen Rojo… Si me muestran esta misma imagen y me tapan la cara, yo podría decir que esta persona estaba de vacaciones”.

Posterior a esto, el reportero señaló que la exedil parecía “una turista más o una holandesa más, no es la condición de prófugo que uno se imaginaría”.

“Hay prófugas malas y esta prófuga. Si yo tuviera que escapar de la justicia, a la última persona que le pediría un consejo sería a Karen Rojo”, sentenció.

Finalmente, Neme comentó sobre Karen Rojo que, por su condición, debería haber estado “viviendo en un sótano, escondida o angustiada porque está eludiendo una condena judicial. No sé qué está pasando por su cabeza”.