“Era su protegida, no me la creo”: Extraña elección de Beto Cuevas en The Voice Chile deja en shock al público

Los playoffs en The Voice Chile hacen arder las redes sociales. Es que cada capítulo ha sido blanco de comentarios de todo tipo en el cibermundo.

Y la noche del martes fue el team de Beto Cuevas quienes tuvieron que enfrentarse a esta decisiva instancia, donde dos cantantes tuvieron que abandonar la competencia.

Y la decisión no fue nada de fácil para el coach, quien tuvo que elegir a quienes seguían de cara a las presentaciones en vivo.

Así, el vocalista de La Ley dio su parecer. Y el público no estuvo nada de acuerdo, a tal punto que varios quedaron en shock con su veredicto.

Pero, ¿por qué no gustó la decisión de Beto en el estelar? Primero, porque nadie esperaba que eliminara a quien consideraban una de sus favoritas.

Esto porque, en el segundo grupo de artistas que se presentó, Erika Vanss, quien hasta ese minuto era una de las más fuertes del equipo, no logró quedarse con un cupo.

Y eso que la aspirante interpretó una llamativa versión de Todos Juntos de Los Jaivas, que dejó en llamas a la audiencia.

Sin embargo, a la hora de elegir, Beto no le dio chance. Y eso desató una ola de comentarios en plataformas como Twitter.

“Es que ella era su protegida, no me la creo”, ¿Broma? Echó a uno de sus caballitos de batalla” y “era de las fuertes del team”, fueron parte de los comentarios que se triplicaron.

ES QUE ELLA ERA SU PROTEGIDA NO ME LA CREO #TheVoiceCHV

No te creo q eliminó a Ericka 😱😱 no me gustó para nada Oscar, pero menos me gustaba Ericka #TheVoiceCHV

— 🌳Tani RC 🌳 (@c_tania) July 13, 2022