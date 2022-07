José Antonio Neme reveló particular advertencia que le hicieron previo a entrevista con Camila Vallejo

José Antonio Neme, dio a conocer particular advertencia que recibió por parte de la producción de Mucho Gusto, previo a su entrevista con la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo.

En concreto, la conversación tuvo cabida este viernes, momento en el que la secretaria de Estado visitó el espacio AM para referirse a temas de seguridad, delincuencia y crimen organizado.

Previo a la conversación, el periodista realizó un particular comentario que no pasó desapercibido. “Recibí un WhatsApp de mi amigo Álvaro Suárez a las 6 de la tarde (del pasado jueves), y me dice: ‘Mañana te queremos de punta en blanco porque viene la ministra, para que dejes todos esos suéteres de toni, de payaso’”, indicó.

De ese modo, el periodista reveló que tuvo que cambiar su estilo, en función de la sección del programa.

“Busqué lo más forongo que tenía, me emperifollé, y ahora recibo a la ministra Vallejo”, añadió.

En este contexto, Neme le preguntó a la ministra Vallejo qué fue lo primero que ella hizo cuando ingesó al estudio, a lo que Camila contestó: “Halagarte”.

“¡Para todos los mal hablados que decían que yo no iba a recibir de punto en blanco a la ministra!”, enfatizó Neme, entre risas.

Bajo la misma, Vallejo aprovechó el momento para bromear al respecto. “Pero con un polerón amarillo te habría saludado igual, da lo mismo…”, indicó.

“Yo recibo instrucciones en este estudio, ministra” sentenció Neme eatono de broma.